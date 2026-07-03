Trevoh Chalobah veut poursuivre sa carrière en Italie : l'Inter en tête de la course au transfert

Le défenseur de Chelsea, Trevoh Chalobah, a pris une décision finale concernant son avenir. Malgré l'intérêt de clubs de Premier League, le joueur de 26 ans privilégie une poursuite de sa carrière en Serie A italienne. Actuellement, l'Inter Milan est devenu le principal prétendant dans cette course au transfert. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations de Goal.com et du célèbre insider Fabrizio Romano, les représentants du joueur sont arrivés à Milan pour discuter des conditions personnelles du contrat. Bien qu'un autre club italien, Como, ait également manifesté son intérêt pour Chalobah, leur offre de 22 millions de livres sterling a été rejetée par Chelsea. Les Londoniens évaluent leur joueur formé au club à au moins 35 millions de livres sterling.

Clubs de Premier League et option d'échange

Le club anglais de Crystal Palace porte également un vif intérêt à Trevoh Chalobah. Le joueur a passé la première moitié de la saison actuelle en prêt dans cette équipe, réalisant de belles performances sous la direction d'Oliver Glasner. La direction de Chelsea prévoit de profiter de cette situation pour tenter de recruter la star de Crystal Palace, Maxence Lacroix.

Selon talkSPORT, Chelsea pourrait proposer à Crystal Palace plusieurs défenseurs, dont Chalobah, Tosin Adarabioyo, Axel Disasi ou Benoit Badiashile, afin de réduire le coût du transfert de Lacroix. Cependant, le joueur lui-même préfère se tester dans le championnat italien plutôt que de retourner à Selhurst Park.

Avantage financier et Coupe du Monde

Pour Chelsea, la vente de Chalobah est cruciale au regard des règles de rentabilité et de durabilité (PSR). Étant un produit de l'académie du club, les revenus issus de son transfert seront comptabilisés comme un profit net, offrant ainsi au club une plus grande marge de manœuvre pour de nouvelles recrues.

Actuellement, Trevoh Chalobah participe à la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe d'Angleterre dirigée par Thomas Tuchel. Bien qu'il ne soit pas encore entré en jeu dans le tournoi, il pourrait avoir sa chance lors du huitième de finale contre le Mexique en raison des blessures au sein de l'effectif. Les négociations de transfert se poursuivent parallèlement à sa participation internationale.