Cristiano Ronaldo pourrait-il participer à la Coupe du Monde 2030

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Cristiano Ronaldo pourrait-il participer à la Coupe du Monde 2030

La légende vivante du football Cristiano Ronaldo pourrait prolonger sa carrière de manière inattendue et même fouler la pelouse lors de la Coupe du Monde 2030. Bien qu'il aura alors 41 ans, la star portugaise continue d'impressionner les supporters et les experts par sa condition physique et sa soif de buts. Son ancien coéquipier Louis Saha a highly estimé les capacités de Ronaldo dans une interview accordée à Goal.com. C'est ce que rapporte Goal.com.

Selon Saha, bien que Cristiano Ronaldo ait symboliquement parcouru « 1000 marathons » au cours de sa carrière, il a encore les réserves nécessaires pour un dernier grand tournoi. Étant donné que le Mondial 2030 sera co-organisé par le Portugal, l'Espagne et le Maroc, le désir de Ronaldo de participer à un tournoi dans son propre pays est sans doute très élevé. Cela pourrait être le principal moteur pour prolonger davantage sa carrière.

Une discipline de robot et de nouveaux objectifs

Louis Saha a comparé Ronaldo non pas à un être humain, mais à un « robot ». Selon lui, l'attaquant portugais est inégalé dans la gestion de son corps et son professionnalisme. Bien qu'il soit naturel pour tout athlète de ralentir avec l'âge, Cristiano Ronaldo continue de défier les lois de la logique. Ses performances réussies avec Al-Nassr et ses titres de meilleur buteur du championnat d'Arabie Saoudite en sont la preuve évidente.

Actuellement, Ronaldo a deux objectifs majeurs : atteindre les 1000 buts en matchs officiels, et jouer professionnellement dans la même équipe que son fils, Cristiano Jr. Pour atteindre ces objectifs, il devra jouer à un haut niveau pendant encore plusieurs saisons. Bien que son contrat avec Al-Nassr arrive à son terme, la direction du club de Riyad est prête à prolonger l'accord.

L'avenir en équipe nationale

Cristiano Ronaldo continue de battre des records en tant que joueur ayant disputé le plus de matchs et marqué le plus de buts en sélection nationale. Il affirme être toujours prêt pour l'appel de l'équipe nationale du Portugal. Après la Coupe du Monde 2026, le prochain objectif pourrait être l'Euro 2028, puis finalement le Mondial à domicile en 2030.

Bien que sa sœur ait fait allusion à une « dernière danse » sur les réseaux sociaux, Ronaldo lui-même n'a pas encore fait de déclaration officielle sur sa retraite. Au contraire, alors que les critiques utilisent son âge comme argument, il travaille encore plus dur pour prouver qu'il est irremplaçable. C'est cette qualité qui le distingue des autres footballeurs.

En conclusion, Cristiano Ronaldo aura 45 ans en 2030. La médecine moderne et sa discipline personnelle pourraient lui permettre d'être sur le terrain même à cet âge. Si cela se réalise, le monde du football sera témoin d'un autre événement historique sans précédent. En attendant, les fans peuvent continuer à profiter de chacun de ses matchs.

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Jahongir Tursunov
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