L'Égypte bat l'Australie aux tirs au but

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L'Égypte bat l'Australie aux tirs au but

En huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale d'Égypte a battu l'Australie aux tirs au but pour se qualifier pour le tour suivant.

Le match, disputé dans le stade de Dallas, s'est terminé sur le score de 1-1 à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. L'Égypte a ouvert le score à la 13e minute grâce à un but d'Imam Ashur.

L'Australie a égalisé à la 55e minute. Le but a été enregistré comme un CSC du défenseur égyptien Muhammad Hani.

Aucun autre but n'a été marqué, et le vainqueur a été déterminé lors de la séance de tirs au but. Les joueurs égyptiens ont converti leurs quatre tentatives.

Pour l'Australie, Jackson Irvine et Awer Mabil ont marqué. Les tentatives de Harry Souttar et Lucas Herrington ont échoué.

Mahmoud Sobir, Rami Rabia, Muhammad Salah et Hossam Abdulmajid ont marqué pour l'Égypte. La série s'est terminée par une victoire 4-2 de l'Égypte.

Dans les statistiques du match, l'Égypte a dominé la possession avec 58 % contre 42 %. L'Égypte a effectué 696 passes avec une précision de 89 %, tandis que l'Australie a réalisé 518 passes avec une précision de 83 %.

L'Australie a mené 15-14 au nombre de tirs, mais l'Égypte a été plus précise avec 4 tirs cadrés contre 3. L'Égypte a également dominé les corners 7-4.

ÉgypteAustralieImam AshurMuhammad SalahCoupe du Monde
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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