« Un nouveau casse-tête pour Maresca » : la star de Manchester City est forfait

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« Un nouveau casse-tête pour Maresca » : la star de Manchester City est forfait

À l’approche du début de la nouvelle saison de Premier League « Manchester City», de sérieuses inquiétudes sont apparues. Après la défaite dans le Community Shield et les absences au sein de l’effectif, l’un des ailiers les plus rapides et les plus dangereux de l’équipe, Jérémy Doku, a subi une grave blessure et sera indisponible. Comment Enzo Maresca va-t-il sauver son secteur offensif avant le match d’ouverture contre Bournemouth et le club va-t-il recruter dans l’urgence ?

« Forfait pour plusieurs semaines » : la vérité révélée par la presse belge

Selon les informations urgentes publiées par le prestigieux journal belge Nieuwsblad , Jérémy Doku s’est blessé au mollet lors du Community Shield contre Arsenal :

« Jérémy Doku sera absent plusieurs semaines en raison d’une grave blessure au mollet. Il manquera à coup sûr le match de la 1re journée de Premier League contre Bournemouth, dimanche. »

rapporte Nieuwsblad

1re journée de Premier League et « Manchester City» : la situation

Indicateur

Détails et informations

Match à venir

Manchester City – Bournemouth (1re journée de Premier League)

Joueur blessé

Jérémy Doku (attaquant / ailier)

Type et durée de la blessure

Blessure au mollet / au moins quelques semaines

Débuts des entraîneurs

Enzo Maresca (Manchester City) et Marco Rose (Bournemouth)

Conséquence possible

Recruter un ailier dans l’urgence avant la fermeture du mercato

Débuts de Maresca et Rose : mesures urgentes sur le marché des transferts

Le match de dimanche entre Manchester City et Bournemouth sera le premier test en Premier League pour les deux nouveaux entraîneurs, Enzo Maresca et Marco Rose.

Face au nombre limité d’alternatives en attaque, les experts estiment que l’absence de Doku pourrait contraindre la direction du club à recruter rapidement un nouvel ailier avant la fermeture du mercato.

Selon vous, l’absence de Jérémy Doku va-t-elle sérieusement affecterManchester City contre Bournemouth, ou Maresca saura-t-il résoudre facilement ce problème ?

Partagez votre avis dans les commentaires et transmettez immédiatement cette importante nouvelle à vos amis fans de la Premier League !

Manchester CityJeremy DokuArsenalBournemouthEnzo Maresca
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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