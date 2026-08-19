À la Juventus, Spalletti n’a plus de marge : l’entraîneur doit gagner

La direction de la Juventus a fortement relevé ses exigences envers l’entraîneur Luciano Spalletti et fixé au club un seul objectif : le titre de champion. Selon Goal.com, après avoir satisfait toutes les demandes du technicien durant la préparation et sur le marché des transferts, les actionnaires et la direction du club ne lui laissent désormais plus aucune excuse. C’est ce que Goal.com rapporte .

Le président du club, John Elkann, s’est assis aux côtés de Luciano Spalletti sur le banc lors du match amical de la Juventus contre son équipe Next Gen et a clairement souligné que l’objectif principal de la saison était uniquement de gagner. Pour le club turinois, qui a terminé sixième de Serie A la saison dernière et n’a plus remporté le titre depuis 2020, une quatrième place constituerait certes le minimum financier, mais elle ne suffirait pas à satisfaire les grandes ambitions de la direction, des joueurs et des supporters.

Recrutements et changements dans l’effectif

Alors que l’ancienne direction et certains joueurs avaient été tenus responsables des échecs de la fin de la saison dernière, l’entraîneur avait été entièrement blanchi et conservé au sein du club. Désormais, le nouveau directeur sportif et la direction ont écouté toutes les demandes de Spalletti durant le mercato.

Ainsi, de nouveaux joueurs comme Vicario, Çelik, Lucumí, Alajbegović et Ekhator ont rejoint l’équipe, tandis que Boga a été conservé. Parallèlement, dans le cadre du renouvellement de l’effectif, Openda et Adžić ont été vendus à d’autres clubs. Fait intéressant, tous deux ont marqué dès leur premier match officiel avec leur nouvelle équipe. La direction a également soutenu l’entraîneur dans sa décision de conserver sa confiance en Douglas Luiz.

Aucun droit à l’erreur

De nouveaux joueurs pourraient encore arriver ou partir sur le marché des transferts d’ici mardi, mais la responsabilité repose désormais directement sur Luciano Spalletti. La nouvelle direction venant à peine de prendre ses fonctions et étant encore en train de construire le système, l’entraîneur sera entièrement responsable des résultats de l’équipe.

À partir du match à Frosinone, la nouvelle Juventus de Spalletti, bâtie à 100 %, commencera à prendre forme. En cas de pertes de points inattendues en début de saison, la presse et les experts estiment que l’ombre d’Antonio Conte pourrait refaire son apparition dans la gestion de l’équipe et que le siège de l’entraîneur pourrait vaciller.