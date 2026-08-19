Le temps est compté pour Spalletti à la Juventus : Jon Elkann exige uniquement la victoire

La direction de la Juventus a fortement accru la pression sur son entraîneur Luciano Spalletti et a fait savoir qu’elle n’attendait de l’équipe que le titre de champion. Comme le rapporte Goal.com, Jon Elkann, président de l’actionnariat du club, a fermement rappelé que l’objectif principal de l’équipe était toujours de gagner, annonçant officiellement la fin de la période d’indulgence accordée à l’entraîneur pendant la préparation de la saison. Selon Goal.com, cette décision est désormais officielle.

Transferts et changements dans l’effectif

Pour le club turinois, qui a terminé sixième de Serie A la saison dernière et n’a plus remporté le championnat depuis 2020, la qualification pour la Ligue des champions constitue un minimum sur le plan financier. Cependant, les ambitions du club sont bien plus élevées, et la direction a tenté cette année de satisfaire toutes les demandes de transfert de Spalletti. Vicario, Çelik, Lucumí, Alajbegovic et Ekhator ont notamment rejoint l’équipe, tandis que Boga a été conservé dans l’effectif.

Dans le même temps, le dégraissage de l’effectif se poursuit sur le marché des transferts. Le club a vendu Openda et Adžić. Fait intéressant, tous deux ont marqué dès leur premier match officiel avec leur nouvelle équipe, respectivement sous les couleurs de Lyon et de Sassuolo. Rouhi a également quitté le club, tandis que l’avenir de Di Gregorio et d’autres joueurs, défenseurs comme milieux de terrain, reste en discussion. Malgré cela, la direction continue de soutenir pleinement la confiance de l’entraîneur envers Douglas Luiz.

L’heure des résultats et l’ombre d’Antonio Conte

Les spécialistes soulignent qu’alors que les nouveaux dirigeants viennent à peine de prendre leurs fonctions, toute la responsabilité repose directement sur l’entraîneur principal. Spalletti n’avait pas été directement tenu responsable des échecs de la saison dernière, car selon les points pris depuis son arrivée, l’équipe aurait dû se qualifier pour la Ligue des champions. Cette fois, la situation a toutefois radicalement changé.

Le match de dimanche à Frosinone montrera à quoi ressemble la nouvelle Juventus, censée être prête à 100 %. À partir de cette rencontre, Spalletti n’aura plus droit à l’erreur. Si la saison commence mal, l’ombre de l’expérimenté Antonio Conte devrait rapidement planer autour de la direction du club turinois.