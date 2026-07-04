Le courage de Mohamed Salah : l'Égypte bat l'Australie et signe un résultat historique

Dans un match sans compromis pour une place en quarts de finale de la Coupe du monde, l'équipe d'Égypte a vaincu l'Australie, ouvrant une nouvelle page de son histoire. Après que le temps réglementaire et les prolongations du match disputé à Dallas se sont terminés sur un nul 1:1, le vainqueur a été déterminé lors de la séance de tirs au but. C'est là que le capitaine égyptien Mohamed Salah a impressionné tout le monde par son sang-froid et son talent. Goal.com rapporte .

En temps réglementaire, Emam Ashour avait donné l'avantage à l'Égypte. Cependant, un but contre son camp de Mohamed Hany en deuxième mi-temps a rétabli l'égalité. Les Australiens ont montré une défense organisée et ont réussi à emmener le match jusqu'aux tirs au but. Mais la loterie a souri aux Nord-Africains.

Frappe style Panenka et responsabilité de capitaine

Alors que la séance de tirs au but entrait dans une phase décisive, Mohamed Salah s'est présenté. L'attaquant expérimenté a lobé le gardien Mat Ryan avec sang-froid et marqué d'une « Panenka ». Ce risque a non seulement donné l'avantage à l'équipe, mais a aussi boosté le moral de ses coéquipiers. Finalement, la frappe précise de Hossam Abdelmaguid a assuré la victoire de l'Égypte sur le score de 4:2.

Selon Goal.com, Mohamed Salah a commenté sa décision après le match : « Si quelqu'un devait le faire, c'était moi. Je suis plus expérimenté que les autres dans l'équipe et je voulais donner confiance aux jeunes. Ce sera peut-être ma dernière Coupe du monde, je ne sais pas, mais je devais le faire. »

Actuellement agent libre, la légende de Liverpool a montré à ses jeunes coéquipiers comment jouer sous pression avec ce geste. Durant le match, Harry Souttar et Lucas Herrington n'ont pas su saisir leurs opportunités côté australien, ce qui a entraîné l'élimination des Océaniens du tournoi.

Un nouveau record dans le football africain

Cette victoire revêt une importance monumentale pour le football égyptien. L'Égypte est devenue la cinquième nation africaine à remporter un match en phase à élimination directe de la Coupe du monde. Avant elle, le Cameroun, le Sénégal, le Ghana et le Maroc avaient réalisé cet exploit. Les « Pharaons » ont surmonté un obstacle psychologique de longue date pour atteindre les huitièmes de finale.

Salah a insisté sur le fait qu'avant le match, il a expliqué aux joueurs dans le vestiaire que c'était la plus grande scène du monde et qu'il fallait en profiter. Le prochain adversaire de l'équipe d'Égypte et la date du match seront bientôt déterminés. Cette victoire est célébrée comme une grande fête dans toute l'Égypte et sur le continent africain.