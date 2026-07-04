Le secret de la victoire de l'Égypte : Pourquoi les footballeurs regardaient-ils un ordinateur portable pendant le match

Lors du match décisif contre l'Australie dans le cadre de la phase à élimination directe de la Coupe du Monde, le staff technique de l'équipe d'Égypte a eu recours aux technologies modernes et aux méthodes analytiques pour remporter une victoire historique. La scène la plus marquante — les joueurs égyptiens rassemblés autour d'un ordinateur portable au bord du terrain avant la séance de tirs au but — a attiré l'attention de nombreux observateurs. Il s'est avéré que ce n'était pas une simple coïncidence, mais une démarche stratégique visant à identifier les faiblesses du gardien adverse. Goal.com rapporte la chose.

Selon Goal.com, le staff technique égyptien a organisé une réunion d'urgence quelques minutes avant le début de la séance de tirs au but. Une vidéo montrant la confrontation entre la star du Real Madrid Kylian Mbappé et le gardien de l'équipe d'Australie Mat Ryan a été diffusée aux joueurs. Grâce à cette analyse, les joueurs ont pu étudier les habitudes du gardien expérimenté au moment du tir.

Le style de Mbappé et l'analyse de Mat Ryan

Les joueurs ont attentivement observé sur l'ordinateur un extrait du match entre le Real Madrid et Levante. Dans cette situation, Mat Ryan tente de déstabiliser Mbappé avec divers mouvements sur la ligne de but, mais l'attaquant français le laisse sur place avec un sang-froid impressionnant. Les Égyptiens ont utilisé ces images pour analyser la direction de plongeon de Ryan et son temps de réaction.

Ce processus de préparation a une fois de plus prouvé l'importance du traitement des données dans le football moderne. Les entraîneurs égyptiens ont préféré donner des instructions précises à chaque tireur plutôt que de laisser le destin du match à la simple « loterie ». Cela a permis aux joueurs de rester sereins mentalement et de se concentrer pleinement sur leur tir en oubliant le bruit du stade.

L'analyse vidéo stratégique s'est révélée particulièrement utile après la décision de l'équipe d'Australie de changer de gardien à la 119e minute. Bien que l'expérimenté Mat Ryan ait remplacé Patrick Beach, les Égyptiens avaient déjà « déchiffré » ses caractéristiques techniques. En conséquence, les informations étudiées pendant le match ont porté leurs fruits et le gardien australien n'a pu repousser aucun penalty.

L'avantage psychologique et le tour suivant

L'agence Reuters rapporte que l'expert des tirs au but Geir Jordet a évalué positivement la vitesse de décision de Mbappé. Selon lui, un tir donné immédiatement et avec détermination après le coup de sifflet de l'arbitre surpasse toutes les ruses d'un gardien. L'équipe d'Égypte a précisément appris cette détermination de Mbappé et l'a appliquée dans leur propre jeu.

Désormais, l'équipe d'Égypte affrontera l'Argentine, championne du monde en titre, dans le cadre des quarts de finale. Face à l'équipe menée par Lionel Messi, on s'attend à ce que les Égyptiens s'appuient non seulement sur leur préparation physique, mais aussi sur ce type d'analyses sur ordinateur et sur une approche intellectuelle. Pour une nouvelle sensation, une défense impeccable et une précision offensive seront à nouveau exigées.