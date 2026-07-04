Changements inattendus à Liverpool : Virgil van Dijk perd son statut d'intouchable

Le club anglais de Liverpool a radicalement changé sa position concernant son leader et capitaine de longue date Virgil van Dijk. Selon les dernières informations, la direction des Merseysiders est prête à examiner les offres sérieuses qui parviendront pour le défenseur expérimenté. Cette décision est considérée comme faisant partie d'une nouvelle ère au club et d'une stratégie de rajeunissement radical de l'effectif. Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par TEAMtalk, la mauvaise performance de Liverpool en Premier League et les changements dans le staff technique ont conduit à l'annulation du statut « d'intouchable » du défenseur néerlandais de 34 ans pour l'équipe. Bien que le joueur ait prolongé son contrat en 2025, les dirigeants du club auraient quelques regrets quant aux conditions de cet accord.

Milan et autres prétendants

Actuellement, le club italien du Milan manifeste un intérêt sérieux pour les services de Virgil van Dijk. Le nouvel entraîneur des Rossoneri, Ruben Amorim, a désigné le joueur néerlandais comme objectif principal pour renforcer la ligne défensive. Les représentants du club italien ont déjà commencé à étudier les conditions financières du transfert par le biais d'intermédiaires.

Hors d'Europe, la Saudi Pro League, le championnat MLS des États-Unis et les clubs turcs ne sont pas non plus opposés à recruter le défenseur expérimenté. La direction de Liverpool ne souhaite pas vendre le capitaine de force, mais a fait savoir au nouvel entraîneur Andoni Iraola qu'elle est prête à entamer des négociations si une offre conforme aux intérêts du club se présente.

Problèmes en défense et nouvelle saison

Le départ de Van Dijk pourrait constituer une grande perte pour la ligne défensive de Liverpool. En effet, Ibrahima Konaté a déjà quitté l'équipe, et l'avenir de Joe Gomez est incertain. Si le capitaine est vendu, le club devra impérativement trouver un défenseur de haut niveau capable de le remplacer avant la fermeture du mercato.

Selon GOAL.com, Andoni Iraola se trouve dans une situation très compliquée à l'approche de la nouvelle saison. Il doit résoudre les problèmes de la ligne défensive avant le match d'ouverture de la Premier League contre Newcastle United, prévu le 23 août. Après le départ de leaders tels que Mohamed Salah et Andy Robertson, le transfert de Van Dijk indique qu'une équipe entièrement nouvelle se forme à Liverpool.