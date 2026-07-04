La Roma accélère ses démarches pour le transfert de Mason Greenwood

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La Roma accélère ses démarches pour le transfert de Mason Greenwood

Le club italien de la Roma, dans le but de renforcer son attaque, entre dans une phase décisive des négociations pour le transfert de Mason Greenwood. La direction romaine a désigné ce joueur comme cible principale pour résoudre les problèmes sur l'aile droite et tente de finaliser le transfert plus rapidement. Goal.com rapporte l'information.

Selon Goal.com, la Roma considère les premiers jours de la semaine prochaine comme la dernière chance pour conclure avec succès cette opération. Les dirigeants du club souhaitent régler plus rapidement les questions administratives et parvenir à un accord avant que d'autres prétendants, notamment l'Atlético de Madrid, ne s'engagent sérieusement dans la course.

Concurrence et prix du transfert

Initialement, la Roma avait examiné plusieurs candidats pour l'aile droite, notamment l'option de l'attaquant de West Ham Crysencio Summerville. Cependant, en raison du prix excessivement élevé du joueur et d'une forte concurrence, le club a de nouveau porté son attention sur Mason Greenwood. Actuellement, le fait que le prix demandé par l'Olympique de Marseille pour le joueur ait baissé sous les 50 millions d'euros a encore accru l'enthousiasme des Romains.

Selon les informations, le club turc de Fenerbahçe a offert au joueur un salaire de 7 millions d'euros par an, créant ainsi les meilleures conditions financières. La Roma, quant à elle, propose pour l'instant 5 millions d'euros, mais le fait que le club turc n'ait pas encore trouvé d'accord avec Marseille sur le montant du transfert laisse une opportunité au club italien.

Le facteur Atlético de Madrid

La plus grande menace pour la Roma provient de l'Atlético de Madrid. Bien que les Madrilènes soient actuellement occupés par le transfert de Julián Álvarez, si cet accord se concrétise ou que d'autres attaquants quittent l'équipe, ils pourraient immédiatement revenir à l'option Mason Greenwood. Le club espagnol considère Greenwood comme l'un des candidats les plus appropriés pour combler le vide dans sa ligne d'attaque.

La presse italienne, notamment l'insider Alfredo Pedulla, affirme que les Romains mobiliseront toutes leurs ressources la semaine prochaine. Si la direction de la Roma ne fait pas preuve de célérité, la baisse du prix du joueur et son efficacité en Ligue 1 pourraient attirer d'autres clubs prestigieux. Pour les Romains, ce transfert est important non seulement pour renforcer l'effectif, mais aussi pour afficher les ambitions du club avant la nouvelle saison.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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