Le club espagnol de l'Atlético Madrid s'apprête à franchir une étape décisive concernant le transfert de Morten Hjulmand, capitaine du Sporting Lisbonne. Après le rejet de leur offre précédente de 35 millions d'euros pour le milieu de terrain danois, les Madrilènes ont décidé d'améliorer les conditions financières. Ce transfert reste la priorité principale de Diego Simeone pour le mercato estival actuel. C'est ce que Goal.com rapporte .

Selon le journal A Bola, la direction de l'Atlético Madrid retourne à la table des négociations afin de répondre aux exigences du Sporting. L'offre initiale comprenait 30 millions d'euros garantis et 5 millions d'euros de bonus, mais le club portugais a jugé cette somme insuffisante. Désormais, les « matelassiers » envisagent d'augmenter le montant du transfert et de conclure l'accord en quelques jours.

Les exigences du Sporting et les détails des négociations

Le président du Sporting, Frederico Varandas, a adopté une position ferme lors des négociations. La direction du club exige un paiement garanti d'au moins 40 millions d'euros pour Hjulmand. De plus, le contrat doit inclure des bonus supplémentaires liés aux futures performances du joueur. L'Atlético Madrid aurait indiqué sa disposition à accepter ces conditions.

Actuellement, toutes les parties — le Sporting, l'Atlético et le joueur lui-même — sont favorables à une accélération du processus. L'objectif est de finaliser tous les documents avant le 11 juillet, date à laquelle l'équipe du Sporting partira en stage de préparation à Algarve. Diego Simeone souhaite intégrer le nouveau joueur le plus rapidement possible dans le schéma tactique de l'équipe.

Morten Hjulmand est rapidement devenu le véritable leader de l'équipe après son arrivée au Sporting en provenance du club italien de Lecce. Sa discipline sur le terrain, son habileté à récupérer le ballon et ses qualités de leader lui ont valu le brassard de capitaine. Le footballeur danois, sentant que son aventure lisboète touche à sa fin, a déjà pris le temps de faire ses adieux à ses coéquipiers et au staff technique.

En réalité, le départ du joueur avait déjà été envisagé l'année dernière, mais le club ne l'avait pas laissé partir. Notamment, lorsque Manchester United avait manifesté son intérêt pour 2025, le Sporting avait réussi à conserver son capitaine. Cependant, la direction avait alors promis à Hjulmand de ne pas le freiner si une offre convenable se présentait cet été.

Selon les informations de Goal.com, le joueur de 26 ans est pleinement prêt à franchir un nouveau palier dans sa carrière et à se tester dans le championnat espagnol. Si les parties parviennent à un accord, ce transfert devrait renforcer considérablement le milieu de terrain de l'Atlético Madrid.