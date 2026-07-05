Les détails de la conversation inattendue entre Lionel Messi et le gardien du Cap-Vert ont été révélés

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Les détails de la conversation inattendue entre Lionel Messi et le gardien du Cap-Vert ont été révélés

Bien que l'équipe du Cap-Vert, qui a offert une belle résistance à l'Argentine dans le cadre de la Coupe du Monde, ait été éliminée de la compétition, leur gardien Vozinha a reçu les éloges de la star du football mondial Lionel Messi. Après le match dramatique des 32es de finale, le huituple lauréat du Ballon d'Or a donné une haute appréciation au talent du gardien adverse. Goal.com en fait état.

Pendant le match, les représentants du Cap-Vert ont posé de sérieux problèmes aux champions du monde en titre. Bien que Lionel Messi ait ouvert le score à la 29e minute avec son 20e but en Coupe du Monde, la « petite équipe » a réussi à égaliser à deux reprises. Ce n'est qu'à la 111e minute que le troisième but encaissé a mis fin à la participation du Cap-Vert au tournoi.

Lionel Messi : « Votre peuple devrait être fier de vous »

Après le match, un échange cordial a eu lieu entre Vozinha et Lionel Messi. Le gardien a déclaré au journal La Tercera que la légende argentine n'avait pas caché son admiration pour sa performance. « Après le match, je suis allé voir Messi. Il m'a pris dans ses bras et m'a dit : 'Tu es incroyable. Ton peuple devrait être fier de toi'. Ce fut un moment inoubliable pour moi », a souligné le gardien.

Vozinha a non seulement reçu des mots chaleureux lors de ce match, mais aussi un précieux souvenir. Lorsqu'il a demandé à Messi d'échanger les maillots, le capitaine de l'« Albiceleste » a promis de lui remettre le maillot dans le couloir menant au vestiaire après les interviews, et il a tenu parole.

Le succès de l'équipe du Cap-Vert lors de ce tournoi n'était pas un hasard. Ils ont devancé des équipes puissantes comme l'Uruguay et l'Arabie Saoudite en phase de groupes pour se qualifier pour la phase à élimination directe. Vozinha, quant à lui, a réalisé 18 arrêts en quatre matchs, réussissant à repousser 78,3 % des tirs dirigés vers son but.

« Nous avons joué à égalité contre le champion du monde en titre et nous avons même eu des occasions de gagner. Bien sûr, nous sommes déçus de la défaite, mais nous sommes fiers de notre performance », a déclaré Vozinha en exprimant sa gratitude envers ses coéquipiers et le staff technique.

Pour les fans de football ouzbeks, le courage de ces « petites » équipes face aux grands a toujours suscité un grand intérêt. La bravoure du Cap-Vert et l'humilité d'une star comme Lionel Messi ont une fois de plus prouvé à quel point le respect mutuel est important dans le monde du sport.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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