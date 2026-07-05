Suivez en direct le match Paraguay-France sur notre site
Les sélections du Paraguay et de la France s'affronteront en 8es de finale de la Coupe du Monde pour une place en quarts de finale. Le match débutera aujourd'hui à 02:00.
La France est considérée comme favorite de la rencontre, mais la défense compacte du Paraguay et ses contre-attaques pourraient poser de sérieux problèmes à l'adversaire.
Tous les moments clés du match seront couverts en direct sur notre site. Des informations en temps réel seront fournies sur les buts, les attaques dangereuses, les coups de pied arrêtés, les remplacements et les cartons.
Le texte en direct peut être suivi via cette page.
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En direct● EN DIRECT
4'
Michael Olise (France) a centré le ballon dans la surface de réparation, mais l'un des défenseurs a été vigilant et l'a dégagé.
2'
La passe d'Adrien Rabiot (France) vers la surface de réparation n'est pas arrivée, les défenseurs ont dégagé le ballon en zone sûre.
1'
Ousmane Dembélé (France) a passé le ballon à Kylian Mbappé, mais Mbappé n'a pas pu éliminer son adversaire dans la surface de réparation.
1'
La France a donné le coup d'envoi.
1'
La première mi-temps est sur le point de commencer.
01:54
Le match d'aujourd'hui sera dirigé par l'arbitre principal Ilgiz Tantashev.
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