Suivez en direct le match Paraguay-France sur notre site

Les sélections du Paraguay et de la France s'affronteront en 8es de finale de la Coupe du Monde pour une place en quarts de finale. Le match débutera aujourd'hui à 02:00.

La France est considérée comme favorite de la rencontre, mais la défense compacte du Paraguay et ses contre-attaques pourraient poser de sérieux problèmes à l'adversaire.

Tous les moments clés du match seront couverts en direct sur notre site. Des informations en temps réel seront fournies sur les buts, les attaques dangereuses, les coups de pied arrêtés, les remplacements et les cartons.

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