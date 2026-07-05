Coup dur pour le Maroc et le Bayern Munich : Ismael Saibari blessé

La belle campagne de l'équipe nationale du Maroc en Coupe du Monde a été confrontée à un imprévu. Le milieu de terrain titulaire de l'équipe, Ismael Saibari, a subi une grave blessure lors du huitième de finale contre le Canada et a dû quitter le terrain prématurément. Cette situation inquiète non seulement l'équipe nationale, mais aussi les dirigeants du nouveau club du joueur — le Bayern Munich en Allemagne. Goal.com en fait état.

Dès la 20e minute de la rencontre, le joueur de 25 ans a ressenti une douleur intense dans la cuisse droite. Malgré plusieurs tentatives de continuer à jouer, il a fini par demander à être remplacé. L'expression de profonde tristesse et les larmes de Saibari en quittant le terrain témoignent de la gravité potentielle de la blessure. L'entraîneur Mohamed Ouahbi a dû faire entrer Soufiane Rahimi à sa place.

Un problème inattendu après le transfert

Cette blessure remet en question non seulement la participation du joueur au tournoi, mais aussi son nouveau début de carrière en club. Selon Goal.com, le Bayern Munich avait officiellement annoncé le transfert d'Ismael Saibari quelques jours auparavant. Le club munichois a signé un contrat à long terme jusqu'en 2031 avec le milieu de terrain acheté au PSV pour 50 millions d'euros.

Ismael Saibari était l'un des joueurs les plus performants des « Lions de l'Atlas » durant le tournoi. Il avait déjà marqué trois buts avant la phase à élimination directe. Son absence constitue un coup dur pour les ambitions de titre du Maroc, car le jeu de l'équipe était principalement construit autour de ce joueur.

Pour l'heure, la gravité de la blessure n'est pas pleinement connue. Les examens médicaux qui seront effectués dans les prochaines heures apporteront des précisions sur la suite de la participation du joueur à la Coupe du Monde 2026. S'il s'avère qu'il s'agit d'une simple contracture musculaire, il pourrait revenir pour les phases suivantes du tournoi. Cependant, si une déchirure musculaire est diagnostiquée, il manquera non seulement le tournoi, mais aussi la préparation d'avant-saison en Bundesliga.

La seule consolation pour les supporters marocains réside dans le fait que le potentiel offensif de l'équipe reste élevé. Même si Saibari a quitté le terrain, Brahim Diaz, grâce à sa prestation remarquable, a délivré deux passes décisives et assuré la victoire de l'équipe sur le score de 3-0. Néanmoins, la perte d'un joueur clé avant les quarts de finale pourrait poser de sérieux problèmes tactiques.

La direction et le staff médical du Bayern Munich sont actuellement en contact permanent avec les médecins de l'équipe nationale du Maroc. Pour le recordman d'Allemagne, un nouveau transfert qui commence la saison par une blessure représente l'un des pires scénarios.