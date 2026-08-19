OpenAI lance une version spéciale de ChatGPT pour les adolescents

OpenAI présente une version spéciale de ChatGPT destinée aux adolescents de 13 à 17 ans. Cette nouvelle version renforce les mesures de protection de la santé mentale et met l’accent sur la pensée autonome et l’apprentissage fondé sur les connaissances des adolescents plutôt que sur des réponses toutes faites.

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Quelles restrictions seront renforcées pour les adolescents ?

Selon le Financial Times, le lancement mondial de la nouvelle version commencera le 18 août. OpenAI déploie cette mise à jour dans un contexte de préoccupations croissantes du public concernant l’impact de l’intelligence artificielle sur les mineurs.

Dans la version destinée aux adolescents, les mesures de protection seront renforcées pour les sujets suivants :

contenus liés à l’automutilation ;

violence ;

troubles alimentaires ;

images et contenus à caractère sexuel.

Le système de contrôle parental connaîtra également des changements. Alors que des alertes concernaient auparavant les situations présentant un danger immédiat, des sujets comme la violence et les troubles alimentaires seront désormais aussi surveillés.

Pour OpenAI, l’un des principaux défis consiste à trouver un équilibre entre le respect de la vie privée des adolescents et leur protection contre d’éventuels préjudices.

Le contrôle parental sera étendu

Selon l’entreprise, les enfants de moins de 13 ans ne pourront pas utiliser ChatGPT. Pour les mineurs, l’autorisation parentale sera requise.

Outre l’âge indiqué par l’utilisateur, le système identifiera la version destinée aux adolescents sur la base de certains signes comportementaux indirects.

La nouvelle version comprendra également :

des rappels invitant à faire des pauses pour se reposer ;

des « heures de silence » ;

des limites d’utilisation définies par les parents ou l’utilisateur

ainsi que d’autres fonctionnalités.

Pourquoi OpenAI renforce-t-il les mesures de protection ?

Cette mise à jour intervient alors que l’entreprise fait face à de vives critiques concernant l’impact de l’intelligence artificielle sur la vie des adolescents.

Selon le Financial Times, certaines familles ont engagé des poursuites contre OpenAI, affirmant que les échanges de leurs enfants avec le chatbot avaient eu un impact négatif.

L’entreprise réexamine donc la conception de ses produits et ses mécanismes de sécurité afin de réduire les risques liés à l’utilisation par les adolescents.

ChatGPT ne réfléchira pas à la place de l’élève

Un autre élément important de la mise à jour est le mode éducatif.

Dans ce mode, ChatGPT n’aura pas pour mission de fournir une réponse toute faite, mais de guider l’élève afin qu’il résolve le problème de manière autonome.

Par exemple, le bot :

explique l’essentiel de la tâche ; décompose le problème en plusieurs étapes ; pose à l’élève des questions qui l’orientent ; l’aide à trouver lui-même la réponse.

Comme l’a souligné Loren Jonas, responsable de l’équipe d’OpenAI chargée des adolescents et des familles, une grande partie des adolescents utilise ChatGPT à des fins éducatives. C’est pourquoi OpenAI souhaite transformer le service en outil d’apprentissage plutôt qu’en simple « générateur de réponses toutes faites ».

Principaux changements

Domaine Nouvelle approche Sécurité Restrictions renforcées sur les contenus préjudiciables Contrôle parental Alertes concernant des sujets dangereux supplémentaires Temps d’utilisation Pauses et « heures de silence » Éducation Accompagnement étape par étape au lieu d’une réponse toute faite Pensée autonome Encourager l’élève à trouver lui-même la réponse

L’objectif principal : faire de l’AI un outil d’apprentissage

La nouvelle approche d’OpenAI marque un changement important dans l’utilisation de l’intelligence artificielle : le chatbot ne doit pas seulement répondre, mais aussi soutenir la capacité des adolescents à penser de manière autonome.

Pour l’entreprise, la question principale n’est désormais plus de savoir à quel point la technologie est intelligente, mais dans quelle mesure elle peut être sûre et utile pour les adolescents.

Que pensez-vous de la version de ChatGPT spécialement conçue par OpenAI pour les adolescents ? Ces restrictions sont-elles nécessaires ou l’intelligence artificielle devrait-elle offrir davantage de liberté à l’utilisateur ? Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l’article sur Telegram et les réseaux sociaux.