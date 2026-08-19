Telegram dépose une demande pour la zone de domaine .gram

Telegram a déposé une demande auprès de l’ICANN pour la zone de domaine .gram. Si elle est approuvée, les utilisateurs de Telegram pourraient disposer de leurs propres domaines de second niveau au format yourname.gram, rapporte la page X de Pavel Durov.

Selon Durov, cette possibilité simplifierait la création de sites web au sein de l’écosystème Telegram. Les utilisateurs pourraient configurer leurs sites interactifs hébergés sur Telegram à l’aide d’une seule commande.

L’ICANN a ouvert le 30 avril le processus de dépôt des demandes de 2026 pour les nouveaux domaines de premier niveau. Selon l’organisation, un gTLD, ou generic top-level domain, est la partie d’une adresse web qui suit le dernier point. Les zones .com et .org, par exemple, appartiennent à cette catégorie.

Selon l’ICANN, le programme de 2026 permettra aux entreprises, communautés, gouvernements et autres organisations de créer leur propre identité numérique. La précédente grande phase de dépôt de demandes remonte à 2012, avec l’introduction de plus de 1 200 nouvelles zones de domaine.

Aucune décision officielle confirmant la zone de domaine .gram n’a encore été publiée. Telegram ne pourra lancer cette zone et l’ouvrir à ses utilisateurs que si la demande est approuvée par l’ICANN.