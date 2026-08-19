OpenAI lance une version spéciale de ChatGPT pour les adolescents

OpenAI présente une version spéciale de ChatGPT destinée aux adolescents de 13 à 17 ans. Cette nouvelle version renforce les mesures de protection de la santé mentale et met l’accent sur la pensée indépendante ainsi que sur l’apprentissage fondé sur les connaissances des adolescents plutôt que sur des réponses toutes faites.

Photo : Adobe Stock

Quelles restrictions seront renforcées pour les adolescents ?

Selon le Financial Times, le déploiement mondial de cette nouvelle version débutera le 18 août. OpenAI lance cette mise à jour dans un contexte d’inquiétudes croissantes du public concernant l’impact de l’intelligence artificielle sur les mineurs.

Dans la version destinée aux adolescents, les mesures de protection seront renforcées pour les thèmes suivants :

les contenus liés à l’automutilation ;

la violence ;

les troubles alimentaires ;

les images et contenus à caractère sexuel.

Le système de contrôle parental sera également modifié. Alors que des alertes existaient auparavant pour les situations présentant un danger imminent, des thèmes comme la violence et les troubles alimentaires seront désormais également surveillés.

Pour OpenAI, l’un des principaux défis consiste à trouver un équilibre entre le respect de la vie privée des adolescents et leur protection contre d’éventuels préjudices.

Le contrôle parental sera étendu

Selon l’entreprise, les enfants de moins de 13 ans ne pourront pas utiliser ChatGPT. Pour les mineurs, le consentement parental sera requis.

En plus de l’âge indiqué par l’utilisateur, le système identifiera la version destinée aux adolescents à partir de certains indices comportementaux indirects.

La nouvelle version proposera également :

des rappels pour faire des pauses ;

des « heures silencieuses » ;

des limites d’utilisation définies par les parents ou l’utilisateur

ainsi que d’autres fonctionnalités.

Pourquoi OpenAI renforce-t-elle les mesures de protection ?

Cette mise à jour intervient alors que l’entreprise fait face à de vives critiques concernant l’impact de l’intelligence artificielle sur la vie des adolescents.

Le Financial Times rapporte que certaines familles ont engagé des poursuites contre OpenAI, affirmant que les échanges de leurs enfants avec le chatbot ont eu un effet négatif.

L’entreprise réexamine donc la conception de ses produits et ses mécanismes de sécurité afin de réduire les risques liés à l’utilisation par les adolescents.

ChatGPT ne pensera pas à la place de l’élève

Un autre volet important de la mise à jour est le mode éducatif.

Dans ce mode, ChatGPT ne fournira pas directement la réponse, mais aidera l’élève à résoudre le problème de manière autonome.

Par exemple, le bot :

explique l’essentiel de l’exercice ; décompose le problème en plusieurs étapes ; pose à l’élève des questions qui l’orientent ; l’aide à trouver lui-même la réponse.

Comme l’a souligné Loren Jonas, responsable de l’équipe chargée des adolescents et des familles au sein de l’entreprise, une grande partie des adolescents utilisent ChatGPT à des fins éducatives. OpenAI souhaite donc transformer le service en outil d’apprentissage plutôt qu’en simple générateur de réponses toutes faites.

Principaux changements

Domaine Nouvelle approche Sécurité Restrictions renforcées sur les contenus dangereux Contrôle parental Alertes concernant des thèmes à risque supplémentaires Temps d’utilisation Pauses et « heures silencieuses » Éducation Accompagnement étape par étape au lieu d’une réponse toute faite Pensée indépendante Encourager l’élève à trouver lui-même la réponse

L’objectif principal : faire de l’AI un outil d’apprentissage

La nouvelle approche d’OpenAI marque un changement important dans l’utilisation de l’intelligence artificielle : le chatbot ne doit pas seulement répondre, mais aussi soutenir la capacité des adolescents à penser de manière autonome.

Pour l’entreprise, la question principale n’est désormais plus de savoir à quel point la technologie est intelligente, mais plutôt dans quelle mesure elle peut être sûre et utile pour les adolescents.

Que pensez-vous de la version spéciale de ChatGPT destinée aux adolescents lancée par OpenAI ? Ces restrictions sont-elles nécessaires ou l’intelligence artificielle devrait-elle offrir davantage de liberté aux utilisateurs ? Partagez votre opinion dans les commentaires et diffusez l’article sur Telegram et les réseaux sociaux.