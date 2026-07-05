Bruno Guimaraes : Erling Haaland joue la ruse pour mettre la pression sur le Brésil

Les tensions montent avant le match entre le Brésil et la Norvège dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Le milieu de terrain de l'équipe nationale brésilienne, Bruno Guimaraes, a réagi aux propos de l'attaquant adverse Erling Haaland, l'accusant d'une certaine « ruse ». Selon lui, la star norvégienne présente les cinq fois champions du monde comme les grands favoris afin de réduire la pression sur sa propre équipe. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Erling Haaland avait qualifié le Brésil de favori lors d'entretiens d'avant-match. Cependant, Bruno Guimaraes a souligné dans une interview accordée à Caze TV qu'il s'agissait simplement d'une manœuvre tactique. « Il sait très bien ce qu'il dit et il est assez rusé sur ce point. Il veut rejeter toute la responsabilité sur les champions, c'est-à-dire sur nous. Pour être honnête, peu m'importe ce que les gens disent. Le football se décide sur le terrain, dans un match à 11 contre 11, tout peut arriver », a déclaré le footballeur brésilien.

Selon Goal.com, l'équipe nationale de Norvège est historiquement un adversaire inconfortable pour le Brésil. Lors de leurs confrontations, les Scandinaves ont remporté deux victoires et enregistré deux matchs nuls. Malgré cela, les hommes de Carlo Ancelotti sont déterminés à briser cette mauvaise tradition et à décrocher leur ticket pour les quarts de finale.

Le plan pour stopper Haaland et le duel au milieu

Guimaraes a estimé le niveau de danger d'Erling Haaland comme étant très élevé, le plaçant aux côtés de Harry Kane parmi les meilleurs attaquants du monde. Selon lui, la tâche principale de la défense brésilienne est d'empêcher le ballon d'atteindre le buteur norvégien. Pour neutraliser l'attaquant, auteur de cinq buts dans le tournoi jusqu'à présent, les Brésiliens comptent utiliser une tactique de « défense lors de l'attaque ».

« Nous devons nous assurer que le ballon ne lui arrive pas. Il doit être constamment sous contrôle, car une seule occasion lui suffit pour décider du sort du match. Notre objectif principal sera de ne laisser aucun espace libre », a ajouté le milieu de terrain. Le camp brésilien a également analysé spécifiquement la supériorité de l'adversaire sur les coups de pied arrêtés et le danger des joueurs de pivot.

Cette rencontre est importante non seulement pour les deux équipes, mais aussi pour le duel entre deux stars du milieu de terrain : Bruno Guimaraes et Martin Odegaard. Affronter le capitaine d'Arsenal, Martin Odegaard, sera un véritable défi pour Bruno. Le footballeur brésilien, qui a parcouru 44,4 km durant le tournoi, est confiant quant à sa capacité à l'emporter dans cette lutte.

Le vainqueur de cet affrontement se qualifiera pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Alors que le Brésil s'appuie sur sa supériorité technique, la Norvège mise sur une défense disciplinée et le talent individuel d'Erling Haaland. Le match sera sans doute riche en surprises, car les deux équipes ambitionnent d'ouvrir une nouvelle page de leur histoire.