En huitième de finale de la Coupe du Monde, l'équipe de France a battu le Paraguay sur la plus petite des marges. L'unique but de Kylian Mbappé sur penalty a décidé le sort de la rencontre.

La rencontre a été dirigée par le corps arbitral ouzbek mené par Ilgiz Tantashev.

Un but a décidé du sort de la rencontre

Durant la rencontre, les deux équipes ont proposé un football prudent. Bien que la France ait dominé la possession, la défense paraguayenne a longtemps résisté aux assauts adverses.

À la 70e minute, la France a obtenu un penalty. Kylian Mbappé s'est présenté et a su profiter de l'occasion pour ouvrir le score.

Ce but est resté le seul de la rencontre — 0:1.

Des arbitres ouzbeks ont dirigé un match important

Ce huitième de finale a été dirigé par les arbitres ouzbeks menés par Ilgiz Tantashev.

Lors de cette rencontre âpre et sans concession, les arbitres ont brandi un carton jaune aux joueurs français Bradley Barcola, Manu Koné et Michael Olise.

Le prochain adversaire de la France — le Maroc

L'équipe de France de Didier Deschamps s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde grâce à cette victoire.

Désormais considérés comme l'un des favoris, les Français affronteront le Maroc pour une place en demi-finale.

CM-2026. 1/8 finale

Paraguay — France 0:1

But : Mbappé, 70e minute — sur penalty.

Paraguay : Hill, Velázquez, Alderete (Canales, 58), Cáceres, Alonso, G. Gómez (Mauricio, 71), D. Gómez, Almirón (Avalos, 71), Cubas, Galarza, Enciso (Caballero, 61).

France : Maignan, Digne, Upamecano, Koundé, Saliba, Koné, Rabiot, Dembélé (Cherki, 84), Mbappé, Olise, Barcola (Doué, 61).

Avertissements : Barcola — 19, Koné — 81, Olise — 90+7.