L'un des spécialistes les plus prestigieux du football mondial, Jurgen Klopp, fait son retour sur le banc après une longue pause. L'ancien entraîneur de Liverpool a officiellement accepté de diriger la Mannschaft. L'insider réputé Fabrizio Romano l'a annoncé avec sa phrase emblématique « Here we go ! ». Cette nomination marque le début d'une nouvelle ère dans le football allemand. Goal.com rapporte l'information.

L'arrivée de Klopp en équipe nationale est liée à la démission de Julian Nagelsmann. L'équipe d'Allemagne se trouvait dans une crise profonde après un échec lors de la Coupe du Monde 2026. La Mannschaft a été éliminée prématurément du tournoi après avoir perdu contre le Paraguay lors de la séance de tirs au but en 1/16e de finale. Il s'agissait de la première défaite de l'histoire du football allemand lors d'une séance de tirs au but, ce qui a sonné le glas de Nagelsmann.

Selon Goal.com, Jurgen Klopp occupe actuellement le poste de directeur du football mondial au sein du groupe Red Bull. Cependant, l'offre de l'équipe nationale de son pays l'a incité à revenir sur le bord du terrain. Dans une interview accordée à Magenta TV, Klopp a confirmé que des négociations étaient en cours et a reconnu que le processus avait évolué très rapidement.

Les nouvelles prérogatives de Klopp et ses plans révolutionnaires

La Fédération allemande de football (DFB) voit en Klopp non pas un simple sélectionneur, mais un leader capable de réformer tout le système. Selon les informations, le spécialiste s'est vu accorder de larges prérogatives pour modifier entièrement le style de jeu de l'équipe nationale et restructurer le système de formation des jeunes. Klopp a désormais pour objectif d'implanter sa célèbre philosophie du « gegenpressing » au niveau de l'équipe nationale.

Pep Lijnders, son collaborateur de longue date, devrait épauler Klopp dans ses nouvelles fonctions. Lijnders a récemment quitté le système de Manchester City et est actuellement agent libre. La reformation de ce tandem suscite un grand espoir chez les supporters allemands, car ils ont remporté de nombreux trophées avec Liverpool.

Actuellement, des négociations finales sont en cours entre Klopp et le directeur de Red Bull, Oliver Mintzlaff, pour résilier le contrat en vigueur. Klopp a travaillé pendant 19 mois au sein de cette entreprise et souhaite en partir de manière élégante. « Je respecte les contrats, mais travailler avec la DFB est un immense honneur pour moi. J'espère qu'une décision avantageuse pour toutes les parties sera prise », a souligné l'entraîneur.

Cette nomination revêt une importance capitale pour le football allemand. Ces dernières années, l'équipe, en échec lors des grands tournois, avait besoin d'un entraîneur charismatique et doté d'une mentalité de gagnant comme Klopp. Désormais, tous les regards du monde entier seront tournés vers les résultats que Klopp pourra obtenir au niveau de l'équipe nationale.