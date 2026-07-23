Victoire sans Messi : Suárez sauve l'Inter Miami (vidéo)

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Victoire sans Messi : Suárez sauve l'Inter Miami (vidéo)

Lors de la 16e journée de MLS, l'Inter Miami a battu le Chicago Fire 3-2 à domicile. Lionel Messi n'a pas participé à la rencontre, mais Luis Suárez a inscrit un doublé, contribuant largement à la victoire de son équipe.

Robert Lewandowski, qui évoluait pour les visiteurs, a joué 62 minutes sans parvenir à être décisif.

Les visiteurs prennent l'avantage grâce à un but contre son camp

Le score a été ouvert à la 18e minute. Le gardien de l'Inter Miami, Rios Novo, a marqué contre son camp, permettant au Chicago Fire de mener 1-0.

Les locaux n'ont pas tardé à réagir. À la 27e minute, Luis Suárez a transformé un penalty pour rétablir l'équilibre.

La première mi-temps s'est terminée sur le score de 1-1.

Suárez signe un doublé

Six minutes après le début de la seconde période, Suárez a de nouveau trouvé le chemin des filets. Son but à la 51e minute a permis à l'Inter Miami de prendre l'avantage.

L'attaquant uruguayen a ainsi réalisé un doublé dans ce match.

Cependant, le Chicago Fire ne s'est pas avoué vaincu. À la 67e minute, Ditejane a marqué pour égaliser à 2-2.

Plembek offre la victoire dans les dernières minutes

Le sort du match a été scellé à la 87e minute. Entré en jeu, Plembek a inscrit le troisième but de l'Inter Miami, offrant trois points précieux aux locaux.

Dans le temps restant, les visiteurs n'ont pas pu revenir au score et le match s'est terminé sur le score de 3-2.

Messi n'a pas joué

Le leader de l'Inter Miami, Lionel Messi, n'a pas participé à la rencontre. En son absence, Luis Suárez a pris la responsabilité de l'attaque.

Suárez a été le héros du match avec un but sur penalty et un autre dans le jeu.

L'attaquant vedette du Chicago Fire, Robert Lewandowski, a joué 62 minutes.

L'Inter Miami à la deuxième place

Après cette victoire, l'Inter Miami compte 34 points et occupe la deuxième place du classement général.

Le Chicago Fire reste à la sixième place avec 26 points.

MLS, 23 juillet

Inter Miami — Chicago Fire — 3-2

Buts: Suárez, 27-pen, 51; Plembek, 87 — Rios Novo, 18-csc; Ditejane, 67.

Inter Miami : Rios Novo, Frey (Allen, 85), Mura, Mikael, Regilon, Bright, Segovia, Ruiz (Plembek, 69), Silvetti (Pinter, 74), Berterame, Suárez.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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