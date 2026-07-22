L'équipe type de la Coupe du Monde 2026 est dévoilée : Lionel Messi et Kylian Mbappé présents

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L'équipe type de la Coupe du Monde 2026 est dévoilée : Lionel Messi et Kylian Mbappé présents

Au terme de la Coupe du Monde 2026, organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada, la FIFA a dévoilé son équipe type composée des meilleurs joueurs du tournoi. L'Espagne, sacrée championne du monde après sa victoire 1-0 contre l'Argentine en finale, domine cette sélection. Cette équipe type se distingue par un mélange entre stars mondiales et nouveaux talents. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

En tant que vainqueur du tournoi, l'Espagne est l'une des nations les mieux représentées. Notamment, au milieu de terrain, Rodri Hernández a été récompensé pour sa régularité. Curieusement, les piliers de la défense espagnole, Pau Cubarsí et Aymeric Laporte, qui n'ont concédé qu'un seul but en huit matchs, ne figurent pas dans cette sélection. Les experts avaient pourtant qualifié cette paire de meilleure charnière centrale de la compétition.

La bataille des stars en attaque

Comme prévu, les légendes du football mondial occupent le front de l'attaque. Lionel Messi et Kylian Mbappé ont démontré une fois de plus leur talent, devenant les figures centrales de cette équipe type. Si Lionel Messi a mené l'Argentine jusqu'en finale, Kylian Mbappé s'est illustré par sa vitesse et son efficacité. La présence de ces stars souligne le prestige et le niveau élevé du tournoi.

Cette liste publiée par la FIFA a suscité de nombreux débats. L'absence du jeune prodige Pau Cubarsí, garant de la solidité défensive espagnole, a particulièrement surpris la communauté footballistique. Malgré cela, l'Espagne compte trois représentants parmi les meilleurs, confirmant que leur titre de champion n'est pas dû au hasard.

L'une des caractéristiques de l'équipe type de la Coupe du Monde 2026 est qu'elle ne se limite pas aux joueurs de l'équipe victorieuse, mais inclut ceux ayant fait preuve d'une maîtrise individuelle exceptionnelle tout au long du tournoi. Ces choix reposent généralement sur des statistiques et la contribution du joueur au succès de son équipe.

Ces informations sont basées sur des publications sportives internationales et les sources officielles de la FIFA. Le bilan du tournoi montre que, malgré le renouvellement générationnel, des stars expérimentées comme Lionel Messi prouvent qu'elles sont toujours prêtes à rivaliser au plus haut niveau. Le renouveau du football espagnol laisse présager une domination continue des équipes européennes dans les années à venir.

Coupe du Monde 2026Lionel MessiKylian MbappéEspagneFIFA
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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