Dialogue tendu entre le Real Madrid et Manchester City au sujet de Rodri

Le club espagnol du Real Madrid a contacté la direction de Manchester City pour démentir fermement les rumeurs concernant le milieu de terrain Rodri. Récemment, des rapports médiatiques affirmaient qu'un accord préliminaire avait été conclu entre le club madrilène et le joueur espagnol. Ces informations ont suscité une vive réaction de la part de la direction du club merengue, rapporte Goal.com. rapporte .

Selon le journal AS, les dirigeants du Real Madrid ont appelé leurs homologues de Manchester City pour souligner qu'aucun accord personnel n'avait été conclu avec le joueur. Des sources à Valdebebas qualifient les rumeurs sur le transfert du vainqueur du Ballon d'Or 2024 à Madrid de totalement infondées.

Incohérence tactique et vision de l'entraîneur

La position ferme du club n'est pas seulement destinée à mettre fin aux rumeurs, mais est également liée au style de jeu actuel de l'équipe. Il est rapporté que le nouveau schéma tactique sous la direction de José Mourinho diffère du football basé sur les passes courtes et le contrôle du ballon auquel Rodri est habitué. L'entraîneur privilégie un style plus vertical et rapide.

Bien que certains membres de la direction du Real Madrid aient souhaité voir Rodri dans l'équipe après ses performances brillantes lors de la Coupe du Monde, ils sont désormais minoritaires. L'ambiance générale au sein du club indique que le transfert du joueur ne correspond pas au projet actuel.

L'avenir de Rodri et de Manchester City

Néanmoins, des informations suggèrent que Rodri lui-même souhaiterait revenir en La Liga et jouer spécifiquement pour le Real Madrid. Le joueur a refusé de prolonger son contrat avec Manchester City, qui expire dans un an. Selon Goal.com, le club anglais est prêt à étudier des offres autour de 60 millions d'euros pour éviter de laisser partir sa star gratuitement l'année prochaine.

Manchester City entame également une nouvelle ère. Après le départ de Pep Guardiola, Enzo Maresca a pris les rênes de l'équipe. De plus, suite à une opération chirurgicale au genou, Rodri devrait manquer le début de la saison 2026-27. Tout acheteur potentiel devra prendre en compte son processus de récupération.

En conclusion, les relations entre le Real Madrid et Manchester City se sont quelque peu tendues en raison de ces rumeurs. Les Madrilènes ont choisi la voie du dialogue ouvert pour préserver leur réputation et mettre fin aux informations sans fondement.