L'avenir d'Erling Haaland : pourquoi il ne devrait pas quitter Manchester City

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L'avenir d'Erling Haaland : pourquoi il ne devrait pas quitter Manchester City

Alors que les discussions sur l'avenir de l'attaquant de Manchester City, champion en titre de Premier League, Erling Haaland, ne cessent de faire rage, l'ancien attaquant du club, Andy Cole, s'interroge sur les raisons pour lesquelles le joueur norvégien voudrait rejoindre une autre équipe. Selon Goal.com, le buteur de 26 ans continue d'attirer l'attention des plus grands clubs européens grâce à ses buts et ses records. C'est ce que rapporte Goal.com .

Après avoir consolidé son statut à Molde, au Red Bull Salzburg et au Borussia Dortmund, Haaland a rejoint Manchester City à l'été 2022. Évalué à seulement 51 millions de livres sterling à l'époque, le joueur a réussi à marquer 167 buts en 203 matchs pour le club à ce jour, et sa valeur marchande a été multipliée par plusieurs.

Les records de Haaland sur les terrains anglais

L'attaquant norvégien a atteint la barre des 100 buts dans le championnat anglais en un temps record, soit seulement 111 matchs. Bien que la direction de Manchester City ait signé un contrat à long terme avec le joueur jusqu'en 2034, des questions sur son avenir sont constamment posées.

En particulier, les rapports sur l'intérêt des clubs espagnols du Real Madrid et du FC Barcelone ne quittent pas les colonnes de la presse. Néanmoins, Andy Cole a partagé les réflexions uniques du joueur et analysé ses intentions dans une interview exclusive accordée à Unibet Casino.

Selon Andy Cole, Haaland se concentre sur le jeu collectif

Pour Cole, seul Haaland peut décider combien de temps il restera en Angleterre. Si le joueur prend du plaisir dans son jeu et joue un rôle clé dans le vestiaire, il n'y a aucune raison logique pour qu'il parte ailleurs.

L'ancien attaquant a également souligné qu'Erling n'accorde pas une grande importance aux records personnels. Selon Cole, les buts et les records sont secondaires, l'accent devant être mis sur les victoires collectives, car les résultats de haut niveau ne peuvent être atteints qu'avec les opportunités créées par ses coéquipiers.

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Jahongir Tursunov
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