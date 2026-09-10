Le choc entre Lionel Messi et Robert Lewandowski bat un record en MLS

Le dernier match de la Major League Soccer (MLS) a été marqué par une intensité remarquable et des résultats historiques. Selon Goal.com, la rencontre entre le Chicago Fire et l'Inter Miami au Soldier Field s'est soldée par un match nul 1-1. Ce match a attiré l'attention de la communauté du football non seulement pour ses moments captivants sur le terrain, mais aussi pour une affluence record pour la ligue. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

L'intérêt suscité par le match dès le début était évident au vu du nombre de spectateurs présents au stade. Pas moins de 63 094 fans se sont rassemblés pour suivre la rencontre directement depuis les tribunes. Ce chiffre est entré dans l'histoire comme un nouveau record absolu pour le stade du club de Chicago. Il est intéressant de noter que le précédent record avait également été établi lors de l'affrontement entre ces deux mêmes équipes la saison dernière.

Des légendes européennes au centre du terrain

La présence de stars mondiales du football telles que Lionel Messi , Robert Lewandowski et Casemiro a rehaussé le niveau de la rencontre. Robert Lewandowski, évoluant pour les locaux, a démontré son talent dès la 10e minute. L'ancien attaquant du Bayern Munich et du FC Barcelone a ouvert le score grâce à un geste acrobatique, ravissant les milliers de supporters présents.

Bien que la domination des hôtes ait été évidente en première mi-temps, l'Inter Miami s'est montré plus actif après la pause et a réussi à rétablir l'équilibre. En début de seconde période, un autre joueur vétéran expérimenté sur les terrains européens a fait parler de lui pour les visiteurs. L'ancien milieu de terrain du Real Madrid, Casemiro, a égalisé en propulsant le ballon au fond des filets d'une tête puissante sur un corner.

Le nouveau record de Lionel Messi

L'attention s'est portée sur Lionel Messi lors de cette action. C'est la passe précise de la star argentine qui a été le facteur clé du but de Casemiro. Cette passe décisive est devenue la 13e de Lionel Messi cette saison, le plaçant en tête du classement des passeurs de la ligue. Par ailleurs, ce coup de pied arrêté a été enregistré comme une nouvelle étape historique dans la glorieuse carrière de l'attaquant argentin.

Tout au long du match, les deux équipes ont eu plusieurs occasions de l'emporter. Cependant, l'équilibre entre l'offensive et la solidité défensive a été maintenu jusqu'au coup de sifflet final. En conséquence, les équipes étoilées ont dû partager les points, et le match s'est terminé sur un nul équitable.