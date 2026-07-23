Le FC Barcelone annonce un nouveau transfert : Karim Adeyemi rejoint les rangs catalans

Le club espagnol du FC Barcelone poursuit son activité sur le marché des transferts estival. Après le transfert d'Anthony Gordon, les Catalans ont officiellement annoncé la signature de l'attaquant du Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Ce transfert est considéré comme une étape importante pour renforcer la ligne d'attaque de l'équipe dirigée par Hansi Flick. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon Goal.com, le coût total du transfert s'élève à 29 millions d'euros. Sur ce montant, 22 millions d'euros constituent un paiement garanti, tandis que les 7 millions d'euros restants seront versés sous forme de divers bonus. De plus, le Borussia Dortmund percevra un pourcentage sur une future revente du joueur. L'ailier allemand talentueux a signé un contrat à long terme avec les « Blaugranas » jusqu'au 30 juin 2031.

Changements dans la ligne d'attaque

Karim Adeyemi est la deuxième recrue majeure de l'été pour le FC Barcelone. Auparavant, le club avait dépensé 80 millions d'euros pour Anthony Gordon, en provenance de Newcastle. Avec l'arrivée d'Adeyemi, l'attaque sur les ailes est désormais complète. Désormais, Hansi Flick dispose de l'ailier allemand rapide aux côtés de stars comme Raphinha et Lamine Yamal.

Parallèlement, l'équipe enregistre également des départs. Marcus Rashford, qui a passé la saison dernière en prêt chez les Catalans, a quitté le club. La direction du FC Barcelone a décidé de ne pas activer l'option d'achat de 30 millions d'euros convenue avec Manchester United. Cette décision a été prise afin d'économiser des ressources financières pour de nouveaux transferts.

Plans futurs et nouvelles cibles

Au cours de sa carrière, Adeyemi a été formé dans les académies du Bayern Munich et du RB Leipzig, et évoluait au niveau professionnel avec le Borussia Dortmund depuis 2022. Sous le maillot des Jaune et Noir, il a disputé 146 matchs et inscrit 36 buts. Sa vitesse et son dribble devraient parfaitement s'intégrer aux schémas tactiques de Hansi Flick.

Désormais, le FC Barcelone concentrera ses efforts sur la vente de joueurs et l'équilibrage de l'effectif. Le club a besoin d'au moins un défenseur central et d'un avant-centre capable de remplacer Robert Lewandowski. Aymeric Laporte est considéré comme le candidat principal pour la défense, tandis qu'en attaque, le rêve du président Joan Laporta reste la star de l'Atlético de Madrid, Julian Alvarez.

Ces transferts témoignent de l'intention du FC Barcelone de lutter sérieusement non seulement pour le championnat d'Espagne, mais aussi pour la victoire en Ligue des champions la saison prochaine. Le nouvel entraîneur Hansi Flick vise à transformer radicalement le style de jeu de l'équipe avec l'aide de joueurs allemands qu'il connaît bien.