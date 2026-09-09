Le Real Madrid bat l'Inter

Le Real Madrid a entamé sa campagne de la phase de ligue de la Ligue des champions 2026/27 par une victoire contre l'Inter. Lors du match disputé au stade Santiago Bernabéu de Madrid, les hôtes se sont imposés sur le score de 2-1.

Le score a été ouvert à la 14e minute. Kylian Mbappé a donné l'avantage au Real Madrid. À la 23e minute, Federico Valverde a inscrit le deuxième but des locaux.

L'Inter a réussi à réduire l'écart en seconde période. À la 77e minute, Carlos Augusto a marqué pour les Italiens. Cependant, l'Inter n'a pas réussi à égaliser par la suite et le match s'est terminé sur le score de 2-1.

Dans les statistiques, l'Inter a dominé la possession de balle. Les Milanais ont contrôlé 59 % du ballon, tandis que le Real Madrid a enregistré 41 %.

Les visiteurs ont également été supérieurs en termes de tirs : l'Inter a tenté 15 frappes contre 9 pour le Real Madrid. Cependant, les hôtes ont été plus précis avec 6 tirs cadrés contre 5.

L'Inter a effectué 565 passes avec un taux de réussite de 95 %. Le Real Madrid a réalisé 362 passes avec une précision de 87 %.

Le Real Madrid a commis 12 fautes et a reçu 1 carton jaune. Les joueurs de l'Inter ont commis 10 fautes et ont écopé de 3 cartons jaunes. Au niveau des corners, les visiteurs ont dominé 11-4.

Ainsi, le Real Madrid remporte ses trois premiers points dans la phase de ligue de la Ligue des champions.