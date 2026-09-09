Le Real Madrid bat l'Inter

·3·Sport
Le Real Madrid bat l'Inter

Le Real Madrid a entamé sa campagne de la phase de ligue de la Ligue des champions 2026/27 par une victoire contre l'Inter. Lors du match disputé au stade Santiago Bernabéu de Madrid, les hôtes se sont imposés sur le score de 2-1.

Le score a été ouvert à la 14e minute. Kylian Mbappé a donné l'avantage au Real Madrid. À la 23e minute, Federico Valverde a inscrit le deuxième but des locaux.

L'Inter a réussi à réduire l'écart en seconde période. À la 77e minute, Carlos Augusto a marqué pour les Italiens. Cependant, l'Inter n'a pas réussi à égaliser par la suite et le match s'est terminé sur le score de 2-1.

Dans les statistiques, l'Inter a dominé la possession de balle. Les Milanais ont contrôlé 59 % du ballon, tandis que le Real Madrid a enregistré 41 %.

Les visiteurs ont également été supérieurs en termes de tirs : l'Inter a tenté 15 frappes contre 9 pour le Real Madrid. Cependant, les hôtes ont été plus précis avec 6 tirs cadrés contre 5.

L'Inter a effectué 565 passes avec un taux de réussite de 95 %. Le Real Madrid a réalisé 362 passes avec une précision de 87 %.

Le Real Madrid a commis 12 fautes et a reçu 1 carton jaune. Les joueurs de l'Inter ont commis 10 fautes et ont écopé de 3 cartons jaunes. Au niveau des corners, les visiteurs ont dominé 11-4.

Ainsi, le Real Madrid remporte ses trois premiers points dans la phase de ligue de la Ligue des champions.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Lamine Yamal a discuté avec Frenkie de Jong avant le match contre FeyenoordLamine Yamal a discuté avec Frenkie de Jong avant le match contre FeyenoordAujourd'hui, 00:32Sensation en Liga : l'entraîneur d'Alavés élu meilleur coach du moisSensation en Liga : l'entraîneur d'Alavés élu meilleur coach du moisHier, 23:59Arman Tsarukyan refuse de monter de catégorie après Islam MakhachevArman Tsarukyan refuse de monter de catégorie après Islam MakhachevHier, 23:57Le miracle le plus attendu de l'histoire du football : Messi et Ronaldo dans la même équipe !Le miracle le plus attendu de l'histoire du football : Messi et Ronaldo dans la même équipe !Hier, 23:57Song Yadong lance un défi à Petr Yan : « Je vais absolument le mettre KO lors de la revanche ! »Song Yadong lance un défi à Petr Yan : « Je vais absolument le mettre KO lors de la revanche ! »Hier, 23:52Pluie de buts au lancement de la LDC : Aston Villa arrache une victoire héroïque en BelgiquePluie de buts au lancement de la LDC : Aston Villa arrache une victoire héroïque en BelgiqueHier, 23:44
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Un récital dans un nouveau rôle : Behruz Karimov impressionne avec Lugano
Un récital dans un nouveau rôle : Behruz Karimov impressionne avec Lugano
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Ruziul Berdiyev s'exprime après l'écrasante victoire 6:2 contre Neftchi
Ruziul Berdiyev s'exprime après l'écrasante victoire 6:2 contre Neftchi