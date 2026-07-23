Défaite surprise pour Ange Postecoglou lors de ses débuts à la tête d'Al-Nassr

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Défaite surprise pour Ange Postecoglou lors de ses débuts à la tête d'Al-Nassr

Le club saoudien d'Al-Nassr a disputé son premier match sous la direction de son nouvel entraîneur, Ange Postecoglou. Lors d'une rencontre amicale à huis clos à Lisbonne, l'équipe de Riyad s'est inclinée face à la réserve du club portugais de Benfica. Ce résultat constitue un test sérieux et une source de réflexion pour le technicien australien avant la nouvelle saison. C'est ce que rapporte Goal.com indique .

La rencontre a été organisée dans un format inhabituel à la demande des staffs techniques. Le match a duré deux mi-temps de 30 minutes chacune. Selon le journal Al-Riyadiya, Al-Nassr a très bien entamé la rencontre et a pris l'avantage dès la 4e minute grâce à un but du milieu de terrain Abdulmalik Al-Jaber. Cependant, ce but précoce n'a pas permis à l'équipe de s'imposer.

Pourquoi Cristiano Ronaldo n'a-t-il pas joué ?

Les jeunes joueurs de l'équipe B de Benfica ont rapidement pris l'initiative et ont réussi à marquer deux fois. Le score final de 2-1 représente un résultat décevant pour les débuts d'Ange Postecoglou. Le leader et capitaine de l'équipe, Cristiano Ronaldo, n'a pas participé à ce match, ce qui a attiré l'attention de nombreux supporters.

Selon World Soccer Talk, l'absence de l'attaquant vedette de 41 ans est liée à sa récupération physique. Après sa participation avec l'équipe nationale du Portugal aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et à la phase finale du tournoi, la direction du club et le staff technique ont décidé d'accorder du repos supplémentaire au joueur. Rappelons que le Portugal a vu son parcours mondial s'arrêter en huitièmes de finale après une défaite contre l'Espagne.

La direction d'Al-Nassr préfère ne pas précipiter le retour de sa star principale dans le processus de préparation d'avant-saison. Aucune date précise n'a encore été fixée pour le retour de Cristiano Ronaldo à l'entraînement collectif. Le club attend qu'il soit pleinement rétabli et prêt à 100 % pour la nouvelle saison.

La saison dernière a été fructueuse pour Cristiano Ronaldo. Il a disputé 37 matchs toutes compétitions confondues avec Al-Nassr, marquant 30 buts et délivrant 5 passes décisives. Plus important encore, il a remporté le titre de champion de la Saudi Pro League avec son équipe. Il s'agissait du premier trophée officiel de la légende portugaise sur le sol saoudien.

Pour la nouvelle saison, Ange Postecoglou et son équipe se sont fixé des objectifs ambitieux. Le club a notamment fait de la victoire en AFC Champions League Elite, un tournoi qu'il n'a jamais remporté dans son histoire, sa priorité absolue. Il avait été rapporté précédemment que Cristiano Ronaldo visait également à remporter ce prestigieux trophée continental.

Al-NassrCristiano RonaldoAnge PostecoglouFootballArabie Saoudite
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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