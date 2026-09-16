Sensation en Coupe : Gazalkent élimine Kokand-1912

Les huitièmes de finale de la Coupe d'Ouzbékistan continuent d'offrir des résultats inattendus, une intensité réelle et des sensations typiques des compétitions de coupe. À ce stade, le club de Pro League « Gazalkent » a accueilli sur son terrain l'équipe expérimentée et renommée de « Kokand-1912 », remportant une victoire historique 2-1. Bien que la plupart des supporters aient considéré les visiteurs comme favoris, les protégés de Zayniddin Tojiyev ont fait preuve d'un football offensif et discipliné dès les premières minutes. Suhrob Sadirjonov a ouvert le score dès la 7e minute, et à la 75e minute, Diyor Tojiyev a inscrit le deuxième but, consolidant l'avantage des locaux.

Le célèbre légionnaire de Kokand, Silvanus Nimeli, a réduit le score à la 81e minute, tentant de relancer le suspense, mais les joueurs de Gazalkent ont défendu avec sang-froid pour conserver le résultat. En conséquence, « Gazalkent » a officiellement validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe d'Ouzbékistan. Quelle tactique Zayniddin Tojiyev a-t-il utilisée contre le favori, pourquoi « Kokand-1912 » a-t-il quitté la compétition si tôt, et jusqu'où cette révélation de la coupe pourra-t-elle aller ?

« Frappes aux 7e et 75e minutes » : Chronique du match

Les événements décisifs de ce match acharné :

7e minute (1:0) : « Gazalkent » a entamé la rencontre avec des attaques tranchantes et Suhrob Sadirjonov a marqué un but rapide, déjouant les plans de l'adversaire ;

75e minute (2:0) : Les joueurs de Kokand, montés pour égaliser, ont été punis en contre-attaque — Diyor Tojiyev a doublé l'écart, rapprochant son équipe de la victoire ;

81e minute (2:1) : L'attaquant de « Kokand-1912 », Silvanus Nimeli, a réduit l'écart, apportant un drame intense à la fin du match ;

Billet pour les quarts de finale : Les locaux, ayant résisté héroïquement jusqu'au coup de sifflet final, ont décroché la victoire 2-1 et se sont qualifiés pour les 1/4 de finale.

Forces en présence : Compositions d'équipe

Les joueurs alignés par les entraîneurs des deux équipes :

Composition de « Gazalkent » : Asror Kenjayev (gardien), Ozod Ibodullayev, Hojiakbar Yusufboyev, Adam Prisyajnyuk, Suhrob Sadirjonov, Abdurahmon Abdullayev, Diyor Tojiyev, Qodirbek Mamasov, Ivan Karshunov, Laziz Mirzayev, Umid Turg‘unov ;

Composition de « Kokand-1912 » : Rahimjon Davronov (gardien), Asliddin Toshtemirov, Alisher Salimov, Shota Gvazava, Javohir Husanov, Shohrux Gadoyev, Silvanus Nimeli, Zafar Hakimov, G‘ulomhaydar G‘ulomov, Andro Giorgadze, Akbar O‘ktamov ;

Caractère sur le terrain : Le participant de la Pro League a montré une motivation et un esprit combatif bien supérieurs à ceux de son adversaire, pourtant riche en joueurs renommés et légionnaires.

Le succès des protégés de Zayniddin Tojiyev et la défaite de l'adversaire

Conclusions analytiques des experts après le match :

Tactique bien choisie : Zayniddin Tojiyev a parfaitement équilibré la défense et l'attaque, exploitant efficacement les points faibles de l'adversaire sur coups de pied arrêtés et contre-attaques ;

La défaillance de Kokand : L'élimination dès les 1/8 de finale de « Kokand-1912 », équipe aux grandes ambitions, soulèvera inévitablement de sérieuses questions en interne ;

Statut de « cheval noir » de la coupe : « Gazalkent », qualifié pour les quarts de finale, est désormais devenu l'adversaire le plus dangereux et imprévisible pour n'importe quel grand club de la compétition.

Cette victoire courageuse de « Gazalkent » prouve une fois de plus que dans notre football national, le nom et le statut ne déterminent pas toujours le résultat final, et que la volonté sur le terrain l'emporte sur tout.

Selon vous, « Gazalkent » peut-il poursuivre son parcours intense en coupe et atteindre les demi-finales, voire la finale ? L'expérimenté « Kokand-1912 »a-t-il été victime d'une erreur d'entraîneur ou d'un excès de confiance des joueurs lors de cette défaite inattendue ? Partagez vos analyses dans les commentaires et diffusez les détails de cette sensation de la Coupe d'Ouzbékistan à tous les fans de football !