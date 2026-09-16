L'interface One UI 9.0 est disponible pour les appareils Samsung Galaxy

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L'interface One UI 9.0 est disponible pour les appareils Samsung Galaxy

Selon Ixbt.com, Samsung a officiellement annoncé le lancement mondial de sa nouvelle interface One UI 9.0 basée sur Android 17. Initialement présentée sur les Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 et Z Flip8, cette mise à jour logicielle est désormais disponible pour la gamme de smartphones phares Galaxy S26, incluant les Galaxy S26, Galaxy S26 Plus et Galaxy S26 Ultra. Cette mise à jour est déployée en priorité sur les marchés de Corée du Sud et des États-Unis, rapporte Ixbt.com. rapporte .

Dans le cadre de ce système d'exploitation mis à jour, les capacités de l'AI ont été considérablement étendues, introduisant des outils avancés pour le traitement vidéo, la traduction, la gestion de documents, les recommandations personnalisées et la sécurité. Notamment, la fonction My FanCam permet à l'utilisateur de sélectionner une personne spécifique dans une vidéo enregistrée. L'AI suit ensuite les mouvements du sujet, le maintenant automatiquement au centre du cadre et éliminant ainsi le besoin de montage manuel.

Changements dans l'AI et la gestion personnalisée

La fonction Now Brief a été transformée en flux personnalisés plus flexibles, enrichis de cartes modifiables permettant à l'utilisateur de choisir indépendamment le contenu des résumés quotidiens. La fonction Now Nudge analyse le contexte des processus sur le smartphone et suggère des actions pertinentes. Par exemple, lors d'une discussion sur une réunion, le système propose d'ouvrir les informations de réservation ou d'enregistrer l'adresse. De plus, Creative Studio analyse les événements futurs et suggère des idées pour créer des cartes thématiques pour des dates comme les anniversaires.

Le traducteur de texte et vocal Interpreter a également reçu plusieurs nouveautés. Le mode Thread View permet de revenir rapidement aux phrases précédentes tout en conservant la structure de la conversation traduite, tandis que le mode Conversation est devenu plus rapide. Lors de l'utilisation d'écouteurs Galaxy Buds compatibles, la latence de transmission de la parole traduite a été réduite. Le scanner de documents est désormais capable de corriger les distorsions sur les pages de livres ou les papiers pliés, et peut effacer les doigts apparaissant dans le cadre grâce à la fonction améliorée Finger Eraser.

Sécurité et mesures de protection

Avec One UI 9.0, une attention particulière a été portée à la sécurité. Les résumés Security Brief alertent via Now Brief sur les applications potentiellement dangereuses, les installations provenant de sources inconnues et les autorisations excessives. Privacy Alerts détecte les tentatives suspectes des applications d'accéder aux autorisations en arrière-plan grâce à l'AI intégrée à l'appareil. En outre, Samsung élargit la portée de la fonction Scam Detection, qui identifie les appels frauduleux potentiels, en la déployant dans de nouveaux pays et langues.

SamsungOne UI 9AndroidGalaxy S26Intelligence Artificielle
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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