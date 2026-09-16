Mikel Merino compare Max Dowman à Lamine Yamal

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Mikel Merino compare Max Dowman à Lamine Yamal

Le milieu de terrain d'Arsenal, Mikel Merino, a souligné les similitudes entre le jeune talent du club, Max Dowman, et la star du FC Barcelone, Lamine Yamal. L'expérimenté joueur espagnol a fait l'éloge du caractère intrépide et du talent extraordinaire du jeune espoir de l'académie, prédisant un brillant avenir pour lui. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte l'information.

Selon Sky Sports, Mikel Merino a partagé ses réflexions sur son coéquipier et le jeune joueur. Selon lui, Max Dowman démontre déjà, malgré son jeune âge, qu'il peut rivaliser avec les joueurs expérimentés de l'équipe première. Cela suscite un grand intérêt chez les fans et les experts.

Caractère similaire et intrépidité

Selon Merino, l'aspect principal qui unit Dowman et Yamal est leur tempérament. Lamine Yamal, devenu l'une des étoiles les plus brillantes du football mondial, a commencé à briller avec Barcelone dès l'âge de 16 ans et a remporté le Championnat d'Europe avec l'équipe nationale d'Espagne.

Le milieu de terrain espagnol a souligné que les deux adolescents ne connaissent pas la peur lorsqu'ils jouent sur les grandes scènes. Ils ne craignent pas d'être sous les projecteurs, performent mieux dans les situations de haute pression et se sentent à l'aise même lorsqu'ils affrontent les noms les plus célèbres du monde du football.

Environnement sain et développement

Parallèlement, l'importance de garder les pieds sur terre pour des joueurs ayant attiré l'attention si tôt a été soulignée. Merino a noté qu'il est crucial de maintenir un équilibre entre l'encouragement et le réalisme lors du travail avec des talents aussi rares.

Selon lui, la meilleure qualité des joueurs comme Lamine Yamal et Max Dowman est qu'ils restent très humbles malgré leur immense talent. Ils cherchent toujours à apprendre et sont prêts à écouter les conseils des joueurs expérimentés de l'équipe.

L'entraîneur d'Arsenal et ses coéquipiers se sont réjouis d'avoir un tel jeune talent dans l'équipe, tout en précisant qu'une certaine fermeté est parfois nécessaire pour sa progression. Max Dowman montre par son comportement qu'il est un bon garçon, déterminé à atteindre des sommets encore plus élevés à l'avenir.

ArsenalMikel MerinoMax DowmanLamine YamalPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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