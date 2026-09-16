Match de l'ACL-2 : Les compositions officielles pour Al Khaldiya contre Nasaf

La deuxième compétition de clubs la plus prestigieuse d'Asie, l'ACL-2, débute officiellement. Le vice-champion d'Ouzbékistan et l'une des équipes les plus expérimentées du pays sur la scène internationale, le club de Nasaf, entame son parcours à l'extérieur à Riffa, au Bahreïn, contre le club local d'Al Khaldiya. Avant ce choc crucial qui débutera à 21h00 (heure de Tachkent), les deux entraîneurs ont officiellement annoncé leur onze de départ. Le match sera diffusé en direct sur la chaîne « FutbolTV ».

Ruziqul Berdiyev Pour ce duel contre le champion du Bahreïn, il a intégré dans le onze de départ des piliers défensifs expérimentés comme Abduvohid Nematov, Umar Eshmurodov et Golib Gaybullayev, ainsi que le buteur Bobur Abduxoliqov en pointe. De leur côté, les hôtes alignent dès les premières minutes leurs légionnaires européens et africains tels que Masvanganyi, Velkovski, Moreira et Drozdek. Alors, les « Dragons » pourront-ils revenir du Bahreïn avec la victoire ? Ruziqul Berdiyev comment arrêtera-t-il les célèbres légionnaires adverses et qui remportera les 3 premiers points du groupe A ?

Le onze officiel des « Dragons » pour le champ de bataille

Le onze de départ de Nasaf choisi par Ruziqul Berdiyev :

Ligne de gardien : Abduvohid Nematov — le gardien fiable de l'équipe nationale et de Nasaf sera responsable de garder sa cage inviolée ;

Muraille défensive : Alibek Davronov, Akrom Komilov, Golib Gaybullayev et le capitaine Umar Eshmurodov — formeront une ligne défensive monolithique pour repousser les attaques dangereuses de l'adversaire ;

Milieu de terrain et ailes : Zafarmurod Abdurahmatov, Sharof Muhiddinov, Oybek Rustamov et Abbos Gulomov — assureront le contrôle du ballon et le pressing au milieu du terrain ;

Attaquants et force créative : Adenis Shala et le meilleur buteur de l'équipe, Bobur Abduxoliqov, seront les armes principales pour faire trembler les filets adverses.

L'effectif étoilé d'Al Khaldiya : De qui faut-il se méfier ?

Les joueurs titulaires du champion du Bahreïn :

Gardien et défense : Al Gharabli, Odil, Buhra, Shili et le membre de l'équipe nationale de Macédoine du Nord, Darko Velkovski ;

Milieu et trio offensif : La star de l'équipe nationale d'Afrique du Sud Patrik Masvanganyi, le Croate Domagoj Drozdek, le Marocain Walid Sabbar, ainsi que Bumessous, Mendy et le Brésilien Gleison Moreira ;

La force des légionnaires : La haute compétence individuelle des joueurs étrangers des hôtes exigera une concentration maximale des défenseurs de Nasaf pendant 90 minutes.

Début dans le groupe A : Intrigue de Riffa à Tachkent

Détails du match et faits importants pour les fans :

Heure du match et stade : Le match comptant pour la 1ère journée du groupe A de l'ACL-2 aura lieu le 16 septembre à Riffa, au Bahreïn, et débutera à 21h00 (heure de Tachkent) ;

Diffusion en direct : Les millions de fans de football ouzbeks pourront regarder cette confrontation en direct sur la chaîne « FutbolTV » ;

Mission stratégique : Pour sortir du groupe et assurer la qualification, prendre des points lors de ce premier match à l'extérieur est vital pour Nasaf.

Nous souhaitons à l'équipe de Nasaf de défendre dignement l'honneur de l'Ouzbékistan dans ce match difficile et intense, et de remporter une victoire importante.

Selon vous, quel sera le score de la victoire de Nasaf à l'extérieur contre Al Khaldiya ? Le onze de départ choisi par Ruziqul Berdiyev suffira-t-il pour obtenir les 3 points, ou les remplaçants décideront-ils du sort du match ? Laissez vos pronostics et avis en commentaires et partagez cette analyse préparée avant le match des « Dragons » qui luttent pour l'honneur de notre football national avec tous les fans !