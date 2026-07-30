À l'approche du début de la nouvelle saison de Premier League, un vent de grands changements souffle sur Chelsea. La direction du club s'est fixée pour objectif de réduire considérablement l'effectif avant la fermeture du mercato estival.

S'appuyant sur le prestigieux journal Evening Standard, Zamin.uz présente les détails du tournant radical dans la politique de transferts des "Blues", des opérations de "nettoyage" de l'effectif et des projets de l'entraîneur Xabi Alonso.

Achats et Bilan Financier : Dépenses Record et Profits Géants

Au cours de ce mercato estival, Chelsea a de nouveau dépensé de grosses sommes pour de nouveaux joueurs. Le transfert le plus cher de l'histoire du club a été enregistré avec 117 millions de livres sterling pour l'achat de Morgan Rogers. Ce transfert montre que les ambitions du club londonien restent élevées.

Dans le même temps, le club réussit également à maintenir son équilibre financier. Grâce aux transferts d'Andrey Santos, Marc Cucurella et Tyrique George, le club a 120 millions de livres sterlingréussi à engranger plus que cela. De plus, Alejandro Garnacho a été prêté à Aston Villa pour 43 millions de livres sterling avec option d'achat obligatoire, ce qui garantit de futurs revenus.

Nouvelles Cibles et "Grand Nettoyage"

Chelsea n'en a pas fini avec les recrues. L'effectif devrait bientôt être renforcé par des joueurs expérimentés comme Jordan Henderson et Danny Welbeck. On estime que ces deux joueurs peuvent apporter l'expérience et la stabilité nécessaires à l'équipe.

Cependant, selon les informations de l'Evening Standard, le club se concentrera principalement sur les départs de joueurs pour le reste du mercato. Optimiser l'effectif et réduire la masse salariale sont devenus des priorités absolues.

Candidats au Départ et Philosophie de Xabi Alonso

La liste des joueurs susceptibles de quitter l'équipe est plutôt longue, avec des noms tels que Trevoh Chalobah, Marc Guiu, Nicolas Jackson, Liam Delap et même Pedro Neto.

Le principal responsable de ces décisions radicales est l'entraîneur Xabi Alonso. Le technicien espagnol n'a pas besoin d'un effectif pléthorique. La raison en est que Chelsea ne participe pas aux compétitions européennes cette saison, ce qui signifie que le calendrier des matchs sera beaucoup plus léger et que les objectifs pourront être atteints avec moins de joueurs.

Xabi Alonso a commenté la situation de la manière suivante :

— Nous comprenons qu'il y aura encore quelques changements. Nous devons être flexibles et agir rapidement. Le plus important est d'avoir une vision claire et un plan précis. L'effectif changera peut-être encore avant la fermeture du mercato.

Statistiques des transferts estivaux de Chelsea

Aspect Détails Recrue record Morgan Rogers (117 M£) Revenus totaux 120 M£+ (Santos, Cucurella, George) Transfert de Garnacho 43 M£ (prêt avec achat obligatoire) Recrues potentielles Jordan Henderson, Danny Welbeck Candidats au départ N. Jackson, P. Neto, T. Chalobah, M. Guiu, L. Delap Entraîneur Xabi Alonso Facteur clé Pas de participation aux coupes d'Europe

Les fans de football ne devraient pas rater cette actualité sur les changements révolutionnaires à Chelsea et les plans de Xabi Alonso.

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