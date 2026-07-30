La carte graphique AMD Radeon RX 9050 ne sera pas disponible à la vente libre

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La carte graphique AMD Radeon RX 9050 ne sera pas disponible à la vente libre

La carte graphique Radeon RX 9050 avec 4 GB de mémoire, présentée récemment, ne sera pas vendue au détail. Selon un représentant de Wccftech et la confirmation officielle de l'entreprise, cet accélérateur graphique est destiné exclusivement au marché OEM et ne peut pas être acheté séparément. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Cette nouvelle carte graphique a été spécialement conçue pour les systèmes partenaires. Elle vise à offrir une valeur globale élevée et une solution économique aux clients du segment des jeux d'entrée de gamme. Actuellement, il n'est pas prévu de vendre cette version de 4 GB en dehors des systèmes OEM.

Fournie dans le cadre de PC préassemblés

Grâce à cette approche, la Radeon RX 9050 ne pourra être trouvée que dans le cadre d'assemblages de PC préassemblés dans certaines régions. L'entreprise a clairement défini sa politique à ce sujet et elle ne s'adresse pas aux utilisateurs qui achètent des composants indépendamment pour assembler leur propre PC.

Bien qu'il arrive parfois que de tels produits OEM finissent par arriver sur le marché de détail avec le temps, la situation est différente cette fois-ci. Selon les experts, un nouvel appareil doté d'une capacité de mémoire vidéo de seulement 4 GB a peu de chances de susciter un grand intérêt parmi les acheteurs qui assemblent des PC par eux-mêmes aujourd'hui.

Radeon RX 9050AMDCarte GraphiqueOEMTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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