Huawei se prépare à présenter son nouveau PC portable MateBook Pro S

La célèbre marque technologique Huawei a dévoilé son nouveau PC portable phare, le MateBook Pro S, avant sa présentation officielle. Selon le média ixbt.com, cet appareil suscite un grand intérêt sur le marché technologique grâce à ses spécifications techniques avancées, son boîtier ultra-léger et son système de caméra unique. C'est ce que rapporte Ixbt.com qui rapporte.

L'un des points les plus notables est que le PC portable pèse seulement 798 grammes. Cet indicateur est considéré comme l'un des meilleurs résultats sur le marché pour les appareils dotés d'une diagonale d'écran de 14 pouces. Par exemple, les experts ont été surpris de constater que ce nouveau produit est même 35 pour cent plus léger que le MacBook Air de 13 pouces.

Processeur Kirin et performances

L'appareil est équipé d'un processeur Kirin XE90 de dernière génération, qui garantit une puissance de calcul élevée et une efficacité énergétique. Les capacités de la plateforme devraient montrer d'excellents résultats lors de l'exécution de tâches quotidiennes complexes et du travail avec des logiciels professionnels.

De larges options sont offertes aux acheteurs, le PC portable étant proposé en versions avec 16 ou 32 GB de RAM. En tant que stockage permanent, des disques SSD rapides d'une capacité débutant à 512 GB sont installés. De plus, pour répondre aux besoins des utilisateurs modernes, deux ports USB-C sont prévus.

Pourquoi y a-t-il trois caméras sur le PC portable ?

L'une des caractéristiques les plus mystérieuses et importantes de l'appareil est son module de caméras. En plus de l'unique caméra frontale habituelle, deux autres caméras sont placées à l'arrière du couvercle du boîtier. Pour l'instant, aucune information complète n'a été donnée sur la fonction exacte et les spécifications de ces caméras.

Selon la plupart des analystes, ces modules supplémentaires pourraient être un système d'imagerie complexe fonctionnant avec un capteur de profondeur ou un LiDAR. L'utilité pratique et la fonctionnalité de cette trouvaille technique seront clarifiées dans les prochains jours.

La société Huawei devrait proposer cinq options de couleurs différentes pour le nouveau MateBook Pro S. L'événement de présentation complet, au cours duquel tous les détails techniques, le prix et la date de sortie de l'appareil seront annoncés, est prévu pour le 5 août de cette année.