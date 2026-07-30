Un événement majeur a secoué le marché des transferts du football européen : Manchester City et l'emblématique défenseur central de l'équipe nationale anglaise, John Stones, s'apprêtent à rejoindre de manière inattendue la Serie A italienne. Des insiders réputés et la presse italienne confirment d'une seule voix que le défenseur de 32 ans a trouvé un accord avec l'Inter Milan.

Zamin.uz présente tous les détails financiers et organisationnels de ce transfert sensationnel.

Détails du contrat et salaire : Le coup de maître de l'Inter

Selon le célèbre expert des transferts Nicolò Schira, toutes les questions concernant l'accord ont été entièrement réglées. John Stones rejoint le club milanais en tant qu' agent libre . Cela signifie que l'Inter ne paiera pas un seul euro àManchester City pour l'un des défenseurs les plus fiables de l'équipe de Guardiola. C'est considéré comme un nouveau succès retentissant pour la direction du géant milanais sur le marché des transferts.

Selon les sources, les parties se sont mises d'accord sur un contrat à long terme de 4 ans, valable jusqu' à l'été 2028 . Le salaire annuel du défenseur expérimenté à Milan s'élèvera à environ 4,5 millions d'euros net (hors impôts). Ce salaire est considéré comme très raisonnable pour un joueur du statut de Stones selon les standards de la Serie A.

Visite médicale et signature officielle : Aujourd'hui est le jour décisif

L'arrivée de Stones dans le camp des nerazzurri n'est plus qu'une question de temps. Selon les informations obtenues, le footballeur anglais arrivera à Milan dans les prochaines heures et passera la visite médicale prévue. Si aucun problème médical imprévu n'est détecté, John Stones signera son contrat officiel avec le géant de Serie A dès aujourd'hui. L'annonce officielle du club est attendue très prochainement.

Une époque légendaire à Manchester City : Perte ou nouveau défi ?

Le départ de John Stones est considéré comme une perte majeure pour Manchester City. Le défenseur a fièrement défendu les couleurs des Citizens pendant exactement dix ans . Il a été l'une des pièces maîtresses du système de Guardiola, remportant tous les trophées possibles avec le club.

Le parcours victorieux de Stones à City :

Vainqueur de la Ligue des champions (1 fois) ;

Champion de Premier League (6 fois).

Pour l'Inter, l'arrivée de Stones renforcera la ligne défensive avec expérience et sérénité. Sa capacité à relancer proprement et sa vision tactique s'intègrent parfaitement dans le style de jeu de Simone Inzaghi.

Transfert de John Stones à l'Inter : Faits clés

Paramètre Détails Nouveau club Inter Milan (Italie) Ancien club Manchester City (Angleterre) Type de transfert Agent libre (gratuit) Durée du contrat Jusqu'à l'été 2028 (4 ans) Salaire annuel ~4,5 M€ Âge 32 ans Source Presse italienne et Nicolò Schira

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