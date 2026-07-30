Le capitaine de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et meilleur buteur de la Süper Lig turque Eldor Shomurodov est à nouveau au centre de l'actualité footballistique. Son ancien coéquipier à Rostov, l'ex-footballeur russe Arseniy Logashov, a affirmé que l'attaquant ouzbek serait le renfort idéal pour l'un des clubs les plus célèbres de Russie, le Spartak Moscou.

Zamin.uz propose une analyse des propos de Logashov et des performances phénoménales récentes de Shomurodov.

Arseniy Logashov : « Shomurodov est un joueur accompli et mature »

Arseniy Logashov Eldor Shomurodova décrit comme un attaquant capable de renforcer n'effectif de n'importe quelle équipe du championnat de Russie. Selon lui, Shomurodov est actuellement au sommet de sa forme physique et de sa carrière.

« Shomurodov peut incontournablement renforcer le Spartak. C'est l'attaquant dont n'importe quelle équipe de Premier-Liga a besoin. Si Eldor était sur le marché des transferts aujourd'hui, il attirerait immédiatement les convoitises. Il est dans la fleur de l'âge. Ce n'est plus le jeune avant-centre de Rostov, mais un joueur totalement aguerri et mature », a déclaré Logashov.

L'ancien joueur a également ajouté que l'expérience d'Eldor en Italie et en Turquie l'avait propulsé vers de nouveaux sommets : « En Italie et en Turquie, on a appris à Eldor à jouer au vrai grand football. »

Le récital d'Istanbul et le titre de meilleur buteur de Süper Lig

Le transfert d'Eldor Shomurodov en Turquie a marqué un tournant des plus réussis dans sa carrière. Prêté à l'été 2025 à l'Istanbul Başakşehirle redoutable buteur a pleinement démontré son talent dans toutes les compétitions.

Ses statistiques en Turquie sont impressionnantes :

Toutes compétitions confondues : 44 matchs.

Buts : 23.

Passes décisives : 6.

Shomurodov a terminé la saison en tant que meilleur buteur de la Süper Lig, ce qui a poussé le club turc à lever l'option d'achat définitive de l'attaquant ouzbek lors du mercato estival 2026. Logashov souligne que cette expérience a forgé un joueur bien plus fort qu'à son époque en championnat de Russie.

Super-but à la Coupe du monde 2026 et histoire à Rostov

Shomurodov a également brillé avec l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors de la Coupe du monde 2026. À 31 ans, l'attaquant a inscrit face à la République démocratique du Congo l'un des deux plus beaux buts du tournoi, prouvant une fois de plus son talent de classe mondiale.

Pour rappel, Shomurodov est bien connu des supporters de Premier-Liga russe. Il a évolué sous les couleurs de Rostov entre 2017 et 2020. Avec Rostov, l'avant-centre ouzbek a disputé 91 rencontres pour 18 buts inscrits, et a été désigné meilleur joueur du championnat en août 2019. Par la suite, il a également fait ses classes en Italie sous les couleurs du Genoa, de la Roma, de La Spezia et de Cagliari.

Chiffres clés de la carrière d'Eldor Shomurodov

Club / Équipe Période Matchs Buts Passes décisives Statistiques / Distinctions Rostov (Russie) 2017–2020 91 18 - Joueur du mois en RPL (Août 2019) Genoa (Italie) 2020–2021 31 8 - - Roma (Italie) 2021–2023 61 7 - - Istanbul Başakşehir (Turquie) 2025– 44* 23* 6* Meilleur buteur de Süper Lig (*période de prêt) Sélection d'Ouzbékistan - - - - Participant à la CDM 2026, auteur de l'un des plus beaux buts de la CDM 2026

Meilleur buteur de la Süper Lig turque et star de la Coupe du monde, le potentiel retour d'Eldor Shomurodov en Russie fait grand bruit parmi les fans de football.

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