Qui le Real va-t-il sacrifier pour inscrire Rodri et Diomande ?

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Qui le Real va-t-il sacrifier pour inscrire Rodri et Diomande ?

Le Real Madrid est très actif sur le marché des transferts, mais fait face à un problème sérieux. Le club souhaite recruter des joueurs talentueux comme Rodri et Ousmane Diomande, mais il n'y a plus de place dans l'effectif principal pour les inscrire en Liga. Selon la radio COPE, la direction du club est contrainte de se séparer d'au moins deux joueurs. C'est un véritable casse-tête pour le géant madrilène, car aucun des joueurs actuels ne souhaite quitter l'équipe.

Zamin.uz détaille ce problème de transfert, les candidats au départ et la position des joueurs.

L'effectif de Liga est complet : les joueurs refusent de partir

Actuellement, la liste principale de 25 joueurs du Real Madrid autorisée pour la Liga est totalement pleine. Pour inscrire Rodri et Diomande, le club merengue doit se séparer d'au moins deux éléments de son effectif actuel.

Selon la source, le facteur qui complique la situation est le refus des joueurs de s'en aller. Aucun membre de l'effectif n'a exprimé l'intention de quitter le club madrilène et tous veulent se battre pour leur place. Cela pose un problème inattendu à la direction à la fin du mercato.

Qui est proche du départ ? Les candidats et leurs postes

D'après les informations de COPE, les candidats les plus proches d'un départ seraient deux jeunes talents : Raúl Asencio et Gonzalo García. Le nom de Franco Mastantuono a également été évoqué, mais comme il est actuellement inscrit avec la réserve, cela n'affecte pas directement la limite de l'équipe première.

La situation des joueurs sur le départ est la suivante :

  • Raúl Asencio : Il ne veut même pas écouter les offres venues d'autres clubs. Il a décidé de rester à Madrid pour montrer ses qualités au nouveau staff technique et gagner sa place dans l'équipe.

  • Gonzalo García : Il est un peu plus flexible concernant un transfert. Il est prêt à étudier l'option de rejoindre Fulham en Premier League. Cependant, il ne se presse pas et préfère attendre l'issue des négociations entre les clubs.

Que va-t-il advenir des nouvelles recrutes ?

Rappelons qu'auparavant, des informations avaient circulé selon lesquelles le Real Madrid avait trouvé un accord total avec Rodri sur les conditions contractuelles, et était sur le point de finaliser le transfert du défenseur du Sporting, Ousmane Diomande. Ces transferts sont jugés capitaux pour les projets futurs du club, mais si le problème des inscriptions n'est pas résolu, leur concrétisation pourrait être compromise.

Situation des transferts au Real Madrid

Critère

Détails

Limite Liga

25 (complet)

Places libres requises

Au moins 2

Principales cibles (achats)

Rodri (accord contractuel trouvé), Ousmane Diomande (en approche)

Départs potentiels

Raúl Asencio, Gonzalo García

Problème principal

Les joueurs ne veulent pas partir

Source principale

COPE

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Ce feuilleton de transferts au géant madrilène et l'avenir des jeunes talents retiennent l'attention de tous les passionnés de football.

Selon vous, quel joueur le Real doit-il sacrifier pour Rodri et Diomande ? Raúl Asencio doit-il rester ou être vendu ? Laissez vos avis dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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