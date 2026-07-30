De nouvelles versions de la carte graphique AMD Radeon RX 9050 ont été présentées

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De nouvelles versions de la carte graphique AMD Radeon RX 9050 ont été présentées

Après l'annonce officielle de la carte graphique Radeon RX 9050 par AMD, les principaux fabricants de composants matériels au monde ont commencé à présenter leurs versions alternatives. Selon ixbt.com, il s'agit principalement de modèles équipés de 8 GB de RAM, car la version de 4 GB reste réservée uniquement aux assemblages de l'industrie OEM. Dès à présent, des marques célèbres telles que Sapphire, ASRock et PowerColor ont présenté au public leurs premiers appareils personnalisés. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Le point commun entre ces trois nouveaux appareils présentés est leur taille et leur compacité. Bien que les dimensions ne soient pas identiques au millimètre près, tous ces appareils sont des cartes économiques équipées d'un système de refroidissement à deux ventilateurs qui occupe deux slots d'extension. En particulier, les modèles sortis par Sapphire et PowerColor affichent une longueur de 200 millimètres, tandis que la version d'ASRock s'avère un peu plus longue avec 249 millimètres.

Caractéristiques techniques et exigences d'alimentation

L'un des principaux avantages des cartes graphiques présentées est leur efficacité énergétique. Ces trois nouveaux modèles utilisent chacun un unique connecteur d'alimentation à huit broches. Selon la source, l'indice TDP (puissance thermique dissipée) de ces appareils est estimé à environ 100 W.

Les experts soulignent qu'à l'avenir, des modèles aux fréquences réduites et dépourvus de connecteur d'alimentation supplémentaire pourraient également voir le jour au sein de cette série. En effet, la puissance de 75 W fournie par le slot PCIe suffira amplement pour une carte graphique de ce niveau. Cela offre une excellente opportunité pour créer à l'avenir des versions totalement silencieuses dotées d'un système de refroidissement entièrement passif.

AMDRadeonCarte GraphiqueASRockSapphire
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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