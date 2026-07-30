Drame aux États-Unis : Liverpool s'impose de justesse face à Wrexham

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Drame aux États-Unis : Liverpool s'impose de justesse face à Wrexham

Alors que le marché des transferts bat son plein à Londres, c'est de l'autre côté de l'océan, aux États-Unis, que Liverpool poursuit sa préparation pour la nouvelle saison. Lors d'un match historique dans le Bronx, les Reds ont affronté le club gallois ambitieux de Wrexham. Bien qu'il s'agît d'une rencontre amicale, l'atmosphère dans le stade et l'intensité sur la pelouse ont rappelé un véritable match officiel.

Zamin.uz revient sur cette courte victoire, les détails de la rencontre et le nouveau départ de l'équipe en Premier League.

1. La glace est rompue : le but historique du jeune Rio Ngumoha, 17 ans, avec Liverpool

La rencontre n'a pas été facile pour Liverpool. Wrexham – un club appartenant aux stars hollywoodiennes Ryan Reynolds et Rob McElhenney, qui a acquis une renommée mondiale – a opposé une résistance digne de ce grand rival. À l'approche de la fin du temps réglementaire, le score était toujours vierge.

Cependant, le tournant dramatique est intervenu à la 75e minute. Entré en jeu, le jeune et talentueux attaquant Rio Ngumoha (récemment transféré de l'académie de Chelsea) a inscrit son tout premier sous le maillot des Reds. Ce seul et unique but a offert à l'équipe une courte victoire 1-0 et a fait vibrer tout le stade.

Ce but de Ngumoha n'a pas seulement apporté la victoire, il a également renforcé la conviction que son avenir est brillant. Les journalistes qualifient sa prestation de « mature et professionnelle ».

2. Cap sur la Premier League : le premier adversaire de la nouvelle saison est connu

Ce match amical constituait une étape importante de la préparation estivale pour Liverpool. Désormais, l'équipe tourne toute son attention vers la nouvelle saison de Premier League.

Pour rappel, Liverpool débutera sa campagne en Premier League par un choc face à un adversaire coriace, Newcastle United. Cette importante confrontation 23 août est prévue à cette date. Les supporters attendent avec impatience le début officiel du nouveau staff technique et de l'effectif renouvelé.

Feuille de match et faits marquants

Aspect / Donnée

Détails

Compétition

Match amical

Lieu

Bronx, New York (États-Unis)

Date

30 juillet 2026

Équipe hôte

Liverpool FC (Angleterre)

Équipe visiteuse

Wrexham AFC (Pays de Galles)

Score

1:0

But

Rio Ngumoha, 75' (but pour ses débuts)

Prochain match officiel

Premier League, 1ère journée : vs Newcastle (23 août)

Les fans de football ne devraient pas manquer cet article analytique sur la victoire de Liverpool en Amérique et le but de sa jeune pépite.

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Pensez-vous que Rio Ngumoha, 17 ans, parviendra à s'imposer dans le onze titulaire de Liverpool cette saison ? Comment se soldera l'entrée en lice des Reds en Premier League contre Newcastle ? Laissez vos avis dans les commentaires !

LiverpoolWrexhamRio NgumohaChelseaNewcastle United
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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