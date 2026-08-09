Federico Valverde : Je ne m’attendais pas à ce que Mourinho soit comme ça

·103·Sport
Federico Valverde : Je ne m’attendais pas à ce que Mourinho soit comme ça

Le milieu de terrain du Real Madrid, Federico Valverde, a partagé son opinion sur l’impact des premiers jours de José Mourinho depuis son retour au club et sur les changements en cours. Selon lui, le style strict et intransigeant de l’expérimenté technicien constitue une base importante pour permettre à l’équipe de réussir la prochaine saison. À ce sujet, Goal.com rapporte.

Le joueur uruguayen, qui assure actuellement le capitanat, a répondu aux questions des journalistes après la victoire 2-1 contre Ferencváros à Budapest. Bien que cette rencontre ait eu lieu dans le cadre de la préparation estivale, elle a prolongé à quatre matches la série d’invincibilité du club madrilène et montré que l’influence de José Mourinho se faisait de plus en plus sentir lors de son deuxième passage sur le banc.

L’ambiance dans l’équipe et l’approche de Mourinho

Valverde a particulièrement insisté sur la différence entre l’image publique stricte de l’entraîneur et son comportement au quotidien. Selon lui, même si le technicien portugais paraît dur extérieurement, il se montre étonnamment proche et chaleureux avec les joueurs.

« Je ne m’attendais pas à ce que Mourinho soit comme ça. Durant les quelques jours passés avec lui, j’ai découvert un technicien très ouvert. En fin de compte, c’est une personnalité unique », a souligné Federico Valverde.

Changements tactiques et condition physique

Sous la direction de Mourinho, l’équipe travaille actuellement à la mise en place d’une structure défensive plus rigoureuse. Parallèlement, elle cherche à préserver le style de jeu offensif et l’élégance toujours exigés au stade Santiago Bernabéu.

Selon Valverde, la préparation estivale est le moment idéal pour intégrer de nouvelles idées à l’équipe. Malgré l’absence de plusieurs joueurs de l’effectif principal, le groupe améliore progressivement son jeu.

L’arrivée de Bernardo Silva et les premières impressions

Outre les changements au sein du staff technique, l’arrivée de Bernardo Silva, en provenance de Manchester City, a également insufflé une énergie nouvelle au Real Madrid. Le joueur portugais a fait ses débuts contre Ferencváros.

Valverde a salué les qualités de son nouveau coéquipier, le qualifiant de joueur magique : « Bernardo est un joueur exceptionnel, mais aussi une personne très drôle et joyeuse. Il s’est rapidement adapté à l’équipe. Je l’ai toujours respecté, comme adversaire et comme joueur, et je suis très heureux qu’il soit aujourd’hui avec nous. »

Real MadridFederico ValverdeJosé MourinhoBernardo SilvaFerencváros
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Girona veut rapatrier son ancien joueur d’Arabie saouditeGirona veut rapatrier son ancien joueur d’Arabie saouditeAujourd'hui, 02:52La semaine décisive pour l’avenir de Julián Álvarez a commencéLa semaine décisive pour l’avenir de Julián Álvarez a commencéAujourd'hui, 02:35Darwin Núñez a annoncé le transfert de Ronald Araújo à Liverpool avant le clubDarwin Núñez a annoncé le transfert de Ronald Araújo à Liverpool avant le clubAujourd'hui, 02:16Monaco rejette l’offre colossale reçue pour Lamine CamaraMonaco rejette l’offre colossale reçue pour Lamine CamaraAujourd'hui, 01:34La Juventus et Bologne poursuivent les négociations pour le transfert de Jhon LucumíLa Juventus et Bologne poursuivent les négociations pour le transfert de Jhon LucumíAujourd'hui, 00:55Florian Wirtz séduit par les idées tactiques d’Andoni IraolaFlorian Wirtz séduit par les idées tactiques d’Andoni IraolaAujourd'hui, 00:33
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)