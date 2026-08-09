Federico Valverde : Je ne m’attendais pas à ce que Mourinho soit comme ça

Le milieu de terrain du Real Madrid, Federico Valverde, a partagé son opinion sur l’impact des premiers jours de José Mourinho depuis son retour au club et sur les changements en cours. Selon lui, le style strict et intransigeant de l’expérimenté technicien constitue une base importante pour permettre à l’équipe de réussir la prochaine saison. À ce sujet, Goal.com rapporte.

Le joueur uruguayen, qui assure actuellement le capitanat, a répondu aux questions des journalistes après la victoire 2-1 contre Ferencváros à Budapest. Bien que cette rencontre ait eu lieu dans le cadre de la préparation estivale, elle a prolongé à quatre matches la série d’invincibilité du club madrilène et montré que l’influence de José Mourinho se faisait de plus en plus sentir lors de son deuxième passage sur le banc.

L’ambiance dans l’équipe et l’approche de Mourinho

Valverde a particulièrement insisté sur la différence entre l’image publique stricte de l’entraîneur et son comportement au quotidien. Selon lui, même si le technicien portugais paraît dur extérieurement, il se montre étonnamment proche et chaleureux avec les joueurs.

« Je ne m’attendais pas à ce que Mourinho soit comme ça. Durant les quelques jours passés avec lui, j’ai découvert un technicien très ouvert. En fin de compte, c’est une personnalité unique », a souligné Federico Valverde.

Changements tactiques et condition physique

Sous la direction de Mourinho, l’équipe travaille actuellement à la mise en place d’une structure défensive plus rigoureuse. Parallèlement, elle cherche à préserver le style de jeu offensif et l’élégance toujours exigés au stade Santiago Bernabéu.

Selon Valverde, la préparation estivale est le moment idéal pour intégrer de nouvelles idées à l’équipe. Malgré l’absence de plusieurs joueurs de l’effectif principal, le groupe améliore progressivement son jeu.

L’arrivée de Bernardo Silva et les premières impressions

Outre les changements au sein du staff technique, l’arrivée de Bernardo Silva , en provenance de Manchester City, a également insufflé une énergie nouvelle au Real Madrid. Le joueur portugais a fait ses débuts contre Ferencváros.

Valverde a salué les qualités de son nouveau coéquipier, le qualifiant de joueur magique : « Bernardo est un joueur exceptionnel, mais aussi une personne très drôle et joyeuse. Il s’est rapidement adapté à l’équipe. Je l’ai toujours respecté, comme adversaire et comme joueur, et je suis très heureux qu’il soit aujourd’hui avec nous. »