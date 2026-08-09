Lee Trundle nomme les stars qui font le spectacle dans le football moderne

À une époque où la condition physique et la discipline tactique priment dans le monde du football, les joueurs capables d'éblouir les supporters par leurs dribbles uniques se font de plus en plus rares. Selon l'ancien attaquant Lee Trundle, il existe encore en Premier League des créateurs qui perpétuent cette tradition et ravissent les fans par leur jeu. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, Lee Trundle, autrefois connu pour ses superbes dribbles et son jeu spectaculaire, a partagé ses réflexions sur les changements dans le football moderne et les techniciens qui restent libres sur le terrain. Selon lui, le football d'aujourd'hui est devenu excessivement calculé, reléguant les actions individuelles au second plan.

Les véritables artistes du terrain et une tradition en voie de disparition

Si des joueurs comme George Best, Paul Gascoigne, Ronaldinho ou Neymar ont attiré les supporters au stade à leur époque, il est devenu difficile de croiser des meneurs de jeu classiques portant le numéro 10 en raison des exigences du football moderne. Même dans des terres de football comme le Brésil et l'Argentine, les talents riches en dribbles se font plus rares.

La raison principale en est la priorité donnée à la possession du ballon et l'exigence des entraîneurs de jouer la sécurité. Le contrôle strict de toutes les statistiques d'après-match, y compris la précision des passes, dissuade les joueurs de prendre des risques.

Les showmen de la Premier League

Dans une interview exclusive accordée à Goal.com avec le soutien de Livescore.com, Lee Trundle a mis en avant trois joueurs qu'il apprécie particulièrement dans le championnat anglais actuel :

Rayan Cherki — Le joueur évoluant à Manchester City rappelle les maîtres du ballon rond du passé par son style de jeu.

Eberechi Eze — Le milieu de terrain d'Arsenal cherche à éliminer ses adversaires et à s'exprimer librement sur le terrain.

Jeremy Doku — L'ailier de Manchester City enflamme les tribunes grâce à sa vitesse et ses dribbles.

Selon Trundle, ce sont précisément ces joueurs qui subliment le jeu et ce sont leurs actions qui incitent les supporters à se rendre au stade.