Lee Trundle nomme les stars qui font le spectacle dans le football moderne

·51·Sport
Lee Trundle nomme les stars qui font le spectacle dans le football moderne

À une époque où la condition physique et la discipline tactique priment dans le monde du football, les joueurs capables d'éblouir les supporters par leurs dribbles uniques se font de plus en plus rares. Selon l'ancien attaquant Lee Trundle, il existe encore en Premier League des créateurs qui perpétuent cette tradition et ravissent les fans par leur jeu. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, Lee Trundle, autrefois connu pour ses superbes dribbles et son jeu spectaculaire, a partagé ses réflexions sur les changements dans le football moderne et les techniciens qui restent libres sur le terrain. Selon lui, le football d'aujourd'hui est devenu excessivement calculé, reléguant les actions individuelles au second plan.

Les véritables artistes du terrain et une tradition en voie de disparition

Si des joueurs comme George Best, Paul Gascoigne, Ronaldinho ou Neymar ont attiré les supporters au stade à leur époque, il est devenu difficile de croiser des meneurs de jeu classiques portant le numéro 10 en raison des exigences du football moderne. Même dans des terres de football comme le Brésil et l'Argentine, les talents riches en dribbles se font plus rares.

La raison principale en est la priorité donnée à la possession du ballon et l'exigence des entraîneurs de jouer la sécurité. Le contrôle strict de toutes les statistiques d'après-match, y compris la précision des passes, dissuade les joueurs de prendre des risques.

Les showmen de la Premier League

Dans une interview exclusive accordée à Goal.com avec le soutien de Livescore.com, Lee Trundle a mis en avant trois joueurs qu'il apprécie particulièrement dans le championnat anglais actuel :

  • Rayan Cherki — Le joueur évoluant à Manchester City rappelle les maîtres du ballon rond du passé par son style de jeu.
  • Eberechi Eze — Le milieu de terrain d'Arsenal cherche à éliminer ses adversaires et à s'exprimer librement sur le terrain.
  • Jeremy Doku — L'ailier de Manchester City enflamme les tribunes grâce à sa vitesse et ses dribbles.
Selon Trundle, ce sont précisément ces joueurs qui subliment le jeu et ce sont leurs actions qui incitent les supporters à se rendre au stade.

Lee TrundlePremier LeagueRayan CherkiEberechi EzeJeremy Doku
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Girona veut rapatrier son ancien joueur d’Arabie saouditeGirona veut rapatrier son ancien joueur d’Arabie saouditeAujourd'hui, 02:52La semaine décisive pour l’avenir de Julián Álvarez a commencéLa semaine décisive pour l’avenir de Julián Álvarez a commencéAujourd'hui, 02:35Darwin Núñez a annoncé le transfert de Ronald Araújo à Liverpool avant le clubDarwin Núñez a annoncé le transfert de Ronald Araújo à Liverpool avant le clubAujourd'hui, 02:16Monaco rejette l’offre colossale reçue pour Lamine CamaraMonaco rejette l’offre colossale reçue pour Lamine CamaraAujourd'hui, 01:34La Juventus et Bologne poursuivent les négociations pour le transfert de Jhon LucumíLa Juventus et Bologne poursuivent les négociations pour le transfert de Jhon LucumíAujourd'hui, 00:55Florian Wirtz séduit par les idées tactiques d’Andoni IraolaFlorian Wirtz séduit par les idées tactiques d’Andoni IraolaAujourd'hui, 00:33
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)