L’absence de Curtis Jones de la liste alimente les rumeurs de transfert

Le milieu de terrain de Liverpool, Curtis Jones, n’a pas été inclus dans la liste pour le match amical de ce soir contre Monaco. Cette absence ravive les dernières rumeurs concernant l’avenir du joueur anglais, alors que l’Inter tente depuis longtemps de le recruter. Selon Goal.com rapporte .

Selon Fabrizio Romano, Liverpool a expliqué que l’absence du joueur de la liste était une mesure de précaution. Malgré cela, la non-participation du milieu de terrain n’a pas mis fin aux spéculations sur le marché des transferts. Dans les prochaines heures, il devrait être établi s’il s’agit d’une simple précaution ou d’un véritable signe annonçant la préparation d’une vente du joueur.

La cible prioritaire de l’Inter et ses problèmes financiers

L’Inter considère Curtis Jones comme une priorité de recrutement depuis le dernier mercato hivernal. Liverpool évalue actuellement le milieu de terrain talentueux, né en 2001, à environ 40 millions d’euros. Les Nerazzurri espèrent toutefois que ce prix baissera au fil du mercato.

Pour que le transfert se concrétise, le prix n’est pas le seul obstacle : l’Inter doit également libérer une place dans son effectif. Le départ potentiel de Davide Frattesi pourrait ne pas suffire à permettre l’arrivée du joueur anglais. Le club est donc contraint d’étudier d’autres options.

L’avenir d’Aleksandar Stankovic et les nouvelles offres

Selon La Gazzetta dello Sport, l’Inter a récemment refusé une offre de 40 millions d’euros de Brentford pour le jeune milieu de terrain Aleksandar Stankovic. Si des offres supérieures, tant pour l’indemnité de transfert que pour le salaire du joueur, arrivent, les Nerazzurri pourraient être contraints de réévaluer sérieusement la situation.

L’absence de Curtis Jones lors du match contre Monaco donne une nouvelle dimension à ce dossier. La direction de l’Inter suit attentivement la situation et étudie minutieusement la possibilité de transformer ce qui n’est pour l’instant qu’un léger signe en négociations concrètes.