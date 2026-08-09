Relativity Space commence l’assemblage du premier étage de la fusée Terran R

La société Relativity Space, qui met en œuvre des technologies de pointe dans le secteur aérospatial, a commencé à installer les moteurs Aeon R sur la structure porteuse destinée au premier étage de sa fusée réutilisable Terran R. Cette étape importante constitue l’un des principaux jalons vers la création d’un grand système de lancement capable de placer de lourdes charges en orbite. C’est ce que rapporte Ixbt.com indique le site.

Selon ixbt.com, le premier étage de la nouvelle fusée a été conçu pour intégrer 13 moteurs Aeon R. Au niveau de la mer, chacun génère une poussée de 269 000 livres-force (environ 1,20 MN). Ainsi, la poussée initiale totale de la fusée au décollage atteindra 3 497 000 livres-force, soit près de 15,55 MN.

Les spécialistes soulignent que tous les moteurs en cours d’installation ont déjà passé avec succès les essais de réception requis. Leur montage est réalisé à l’aide d’équipements terrestres spéciaux, ce qui permet de positionner chaque moteur avec une très grande précision.

Essais et caractéristiques techniques

Une fois les treize moteurs Aeon R installés, la structure porteuse assemblée sera retournée et intégrée aux autres éléments du premier étage. Avant cette opération, réalisée à Long Beach, en Californie, la structure a été soumise à des essais extrêmement rigoureux.

Notamment, le prototype du premier étage a résisté à 420 cycles de charge, dont 62 essais de résistance et de stabilité. Il a ensuite été soumis à une charge de compression axiale de 4,3 millions de livres-force alors que son réservoir était plein et sous pression.

En parallèle, les travaux avancent activement sur le deuxième étage de la fusée Terran R, dans le complexe d’essais de la NASA situé dans l’État du Mississippi. Celui-ci a déjà passé avec succès une série d’essais cryogéniques ainsi que des vérifications sous des charges supérieures à celles prévues pendant le vol.

Projets futurs et infrastructures

Après son retrait du banc d’essai, le deuxième étage devrait recevoir l’unique moteur Aeon V sous vide. Il sera ensuite renvoyé sur le site d’essais pour des tests de mise à feu. Un programme similaire est également prévu pour le premier étage après son assemblage.

Rappelons que Terran R est une fusée à deux étages fonctionnant au méthane et à l’oxygène liquide, d’une hauteur d’environ 87 mètres et d’un diamètre de 5,4 mètres. Le premier étage sera équipé de pieds d’atterrissage et de gouvernes aérodynamiques en treillis afin de revenir sur Terre après le vol.

Dans sa configuration réutilisable, cette fusée est conçue pour placer environ 23 500 kg de charge utile en orbite terrestre basse. Même si la date du premier lancement n’a pas encore été officiellement annoncée, les plans internes de l’entreprise indiquent une échéance au plus tôt vers la fin de 2026. Parallèlement, les travaux de construction des infrastructures de lancement de Terran R se poursuivent sur le site Launch Complex 16, situé à Cap Canaveral, en Floride.