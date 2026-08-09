Pourquoi Curtis Jones n’a-t-il pas joué contre Monaco ?

L’absence du milieu de terrain de Liverpool, Curtis Jones, de la feuille de match du match amical contre Monaco a semé la confusion parmi les supporters et alimenté diverses rumeurs. Le fait que le joueur formé au club n’ait même pas pris place sur le banc lors de la rencontre à Anfield a suscité de vives discussions sur les projets futurs de l’équipe et un éventuel transfert. Le fait qu’il soit notamment étroitement associé à l’Inter italien semblait donner encore plus de poids à ces spéculations. Goal.com rapporte .

Selon le Liverpool Echo, l’absence du joueur de 25 ans de la feuille de match n’est pas liée à un départ du club. En réalité, le staff technique a pris cette précaution afin de prévenir la fatigue physique et le risque d’une petite blessure après les éprouvants matchs de tournée aux États-Unis. Curtis Jones ayant ressenti une légère gêne à l’entraînement, il a été temporairement écarté du groupe par mesure de prudence. Sa blessure ne serait pas grave.

Rumeurs de transfert et intérêt de l’Inter

Outre ces petits problèmes physiques, la situation est compliquée par l’arrivée du contrat de Curtis Jones dans sa dernière année. Le milieu de terrain fait désormais face à davantage d’interrogations concernant son avenir. Alors qu’il cherche à s’imposer durablement dans le onze de départ du nouveau système tactique dirigé par Andoni Iraola, le joueur ne serait pas opposé à l’idée d’étudier de nouvelles propositions.

L’Inter est devenu le principal prétendant pour recruter le milieu de terrain anglais. Selon certaines sources, le club milanais aurait déjà transmis deux offres officielles, immédiatement rejetées par la direction de Liverpool, qui les jugeait insuffisantes. En pleine préparation de la nouvelle saison, le club de la Mersey n’a pas l’intention de laisser partir facilement son joueur.

Le problème des blessures et l’avenir de l’équipe

À l’approche de la nouvelle saison, les blessures au sein de l’effectif sont déjà devenues un casse-tête pour Andoni Iraola. Outre le cas de Curtis Jones, Hugo Ekitike et Conor Bradley devraient également être éloignés des terrains pendant un certain temps. Les blessures de Jérémy Jacquet et de Joe Gomez limitent par ailleurs les options en défense, tandis que l’attente du rétablissement complet de Giovanni Leoni complique encore la tâche de l’entraîneur.

La situation autour de Curtis Jones et le club où il poursuivra sa carrière devraient être clarifiés prochainement. Quoi qu’il en soit, le géant de la Premier League reste ferme afin de protéger la valeur de transfert de son joueur et les intérêts de l’équipe. Iraola devra, quant à lui, consacrer toute son attention à la construction de l’effectif avant le début de la saison.