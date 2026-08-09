Le Real Madrid et le FC Barcelone présentent leurs condoléances à Messi

Les clubs du Real Madrid et du FC Barcelone ont exprimé leurs profondes condoléances au footballeur et à sa famille à la suite du décès de la légende du football argentin Lionel Messi, le père de Lionel Messi, Jorge Messi. Les deux équipes ont annoncé leurs messages de condoléances aujourd’hui, 8 août, sur leurs comptes officiels du réseau social X.

Dans un premier temps, le Real Madrid a annoncé sur les réseaux sociaux le décès de Jorge Messi. Peu après, Lionel Messi, son ancien club, le FC Barcelone, a également publié un communiqué officiel de condoléances à la suite du décès de Jorge Messi.

Dans un communiqué publié au nom du président du FC Barcelone et du conseil d’administration, le club a adressé ses profondes condoléances à la famille Messi. Le club a notamment souligné la confiance de Jorge Messi envers le Barça durant les premiers pas de Lionel Messi dans le football et les périodes les plus fructueuses de sa carrière, ainsi que sa collaboration étroite avec le club.

Le club catalan a également rappelé que Jorge Messi avait soutenu Lionel Messi tout au long de sa carrière professionnelle et qu’il était resté à ses côtés, sur les plans familial et professionnel, durant les années importantes du joueur au FC Barcelone.

Ainsi, deux des clubs les plus célèbres du football mondial, le Real Madrid et le FC Barcelone, ont présenté leurs condoléances à Lionel Messi et à ses proches dans ce moment douloureux, tout en reconnaissant le rôle de Jorge Messi dans la carrière du footballeur.