La Roma entre dans la course pour Rodrigo Mora et fait une offre

Le club italien de la Roma poursuit le renforcement de son effectif en pensant à l’avenir et recherche de nouveaux talents offensifs à l’approche de la fin du mercato. À la demande de l’entraîneur principal, le jeune talent de Porto Rodrigo Mora est devenu l’une des principales cibles. Goal.com rapporte cette information.

Selon Gianluca Di Marzio, le club romain a entamé les négociations pour le transfert du joueur. Le Portugais, né en 2007, est actuellement considéré comme l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs d’Europe et plusieurs équipes s’intéressent à lui.

Offre financière et conditions du transfert

Selon une information publiée par Angelo Mangiante, la Roma a envoyé une offre financière concrète au FC Porto. Le club de la capitale souhaite obtenir le joueur en prêt avec une obligation d’achat :

verser 5 millions d’euros pour le prêt ;

proposer 45 millions d’euros pour acheter définitivement le joueur à la fin de la saison.

Ces conditions montrent à quel point la Roma prend au sérieux le jeune joueur et souhaite ardemment le recruter.

Concurrence et intérêt de l’entraîneur

Selon Goal.com, l’entraîneur Gian Piero Gasperini est l’un des principaux artisans de ce transfert et réclame avec insistance l’arrivée du jeune milieu de terrain. Cependant, la Roma n’est pas seule dans cette course.

D’après la presse turque, notamment le célèbre journaliste Yağız Sabuncuoğlu, Galatasaray a également rejoint la course pour Rodrigo Mora. Le club stambouliote suit attentivement les performances du jeune joueur et attend l’évolution de la situation.

À l’approche des derniers jours du mercato, l’intérêt pour l’avenir du talent portugais ne cesse de croître. La concurrence entre la Roma et les autres prétendants devrait devenir un facteur décisif dans l’issue de l’accord.