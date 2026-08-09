Le quartier de King’s Cross, à Londres, est devenu en peu de temps l’un des plus grands pôles mondiaux de l’intelligence artificielle. Aujourd’hui, y ouvrir un bureau est devenu un objectif majeur pour toute startup britannique. Selon ixbt.com, les fonds de capital-risque ont même fait de la recherche d’un bureau dans ce quartier pour leurs startups un avantage concurrentiel clé. Le développement rapide de cet écosystème local lui permet de rivaliser avec des centres technologiques mondiaux comme San Francisco et Pékin. Techcrunch.com le rapporte .

Aujourd’hui, ce lieu, surnommé le « Quartier des connaissances », rassemble des géants tels que Google DeepMind, OpenAI, Meta, Isomorphic Labs et Anthropic, ainsi que des dizaines de startups de pointe. Selon les experts, l’attractivité du quartier repose non seulement sur ses infrastructures modernes, mais aussi sur la possibilité d’entretenir des contacts étroits avec d’autres entrepreneurs de premier plan et des spécialistes hautement qualifiés.

D’un ancien foyer de criminalité à un pôle technologique

Il est intéressant de noter qu’il y a seulement vingt ans, King’s Cross était l’un des quartiers les plus dangereux et les plus touchés par la criminalité à Londres. Dans les années 1980, le secteur était devenu un lieu contrôlé par des gangs et marqué par le trafic de drogue. Toutefois, grâce à d’importants projets immobiliers et à une planification stratégique menés au début des années 2000, le quartier s’est profondément transformé pour devenir le principal pôle britannique de l’intelligence artificielle.

Selon l’agence immobilière Knight Frank, les startups d’intelligence artificielle londoniennes ont loué plus d’un million de pieds carrés depuis le début du mois de juin. Par conséquent, les loyers de base dans le quartier de King’s Cross ont augmenté de 18 % au cours des trois dernières années. La demande dépassant l’offre, il ne reste presque plus de bureaux ordinaires disponibles et le taux de vacance n’est que de 0,9 %.

Souveraineté et perspectives d’avenir

L’une des principales questions au cœur des discussions récentes dans le quartier concerne l’indépendance et la souveraineté. Lorsque Anthropic a limité l’accès à certains de ses services durant l’été, cela a constitué un sérieux avertissement pour l’écosystème technologique européen. Comme l’a souligné Robin Klein, fondateur de la société de capital-risque Phoenix Court, cette situation montre que l’Europe ne doit pas louer son potentiel en intelligence artificielle à d’autres acteurs, mais le développer et le préserver elle-même.

Aujourd’hui, Londres compte environ 3 600 startups d’intelligence artificielle, qui ont à elles seules attiré 12,1 milliards de dollars d’investissements depuis juillet dernier. King’s Cross est devenu le principal lieu où se construit cet avenir technologique indépendant, offrant aux startups un accès rapide non seulement à Londres, mais aussi à d’autres grands pôles européens comme Cambridge et Paris.