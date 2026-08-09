À Amasya, un robot serveur tombe dans l’escalier et part en « vacances »

Dans un restaurant du centre-ville d’Amasya, en Turquie, qui servait les clients depuis près de huit mois, « Gayretli » le robot a été au cœur d’un incident qui a stupéfié le personnel.

Le robot, qui se déplaçait sur un itinéraire prédéfini pour servir les tables, a soudain quitté son parcours. Il s’est déplacé de droite à gauche, s’est dirigé vers l’escalier de sortie du restaurant et a chuté dans l’escalier.

Selon le représentant du restaurant, Ibrahim Nuri Bagchuvan, ils sont très satisfaits du travail du robot. Commentant l’incident avec humour, il a déclaré que l’affluence saisonnière et la charge de travail du restaurant avaient peut-être provoqué un « stress professionnel » chez le robot.

« Nous l’aimons beaucoup. Mais nous avons récemment rencontré un petit problème. Il s’est écarté de ses tâches et s’est jeté dans le vide. Nous non plus, nous n’avons pas compris ce qui s’était passé », a-t-il déclaré.

Après cela, l’entreprise qui a fabriqué le robot a été contactée. « Gayretli » a subi un contrôle technique et a bénéficié de trois jours de repos. Une fois les vérifications terminées, le robot a repris son travail au restaurant.

Après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo montrant la chute du robot dans l’escalier, de nombreux commentaires humoristiques ont été publiés. Certains utilisateurs ont plaisanté en suggérant d’adopter une « loi sur les droits des robots », de leur accorder davantage de repos et même d’augmenter leur salaire.