L’application météo de Windows 11 consomme excessivement de mémoire vive

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L’application météo de Windows 11 consomme excessivement de mémoire vive

L’application standard « Météo » du système d’exploitation Windows 11 a surpris les spécialistes : il s’est avéré qu’elle exige beaucoup trop de RAM au regard de ses fonctions. Selon ixbt.com, des tests indépendants ont révélé que la consommation de cette application atteignait 1,5–1,6 GB. Ixbt.com en informe .

Selon les résultats des tests, l’application occupe environ 1 GB de mémoire dès son lancement, puis ce chiffre baisse à environ 600 MB après un certain temps. Toutefois, une forte hausse de la charge a été observée lors de son utilisation réelle.

Consommation de mémoire et principales causes

Même lorsqu’elle est presque inutilisée, l’application occupe en permanence jusqu’à 500 MB de RAM. Lorsque l’échelle de la carte est modifiée ou que d’autres actions sont effectuées, ce chiffre peut atteindre 1,5–1,6 GB. Sur les ordinateurs modernes dotés de 32 GB, cela peut passer inaperçu, mais sur les appareils équipés de 8 GB de RAM, un simple widget peut occuper un cinquième des ressources totales du système.

Les spécialistes expliquent cette consommation élevée par l’architecture moderne de l’application Windows 11. Celle-ci est étroitement liée au contenu web de MSN et intègre de nombreux blocs d’informations et de publicité. À titre de comparaison, une application météo similaire sur macOS nécessite moins de 250 MB de RAM, soit plusieurs fois moins que son équivalent Windows.

Impact sur les performances du système et solutions

Lorsque la mémoire manque, Windows est contraint d’utiliser activement un fichier d’échange sur le SSD. Cela entraîne des ralentissements lors du passage d’une application à l’autre et de l’exécution des tâches quotidiennes. Ironiquement, le problème devient encore plus visible alors que Microsoft prévoit d’améliorer les performances de Windows 11 sur les ordinateurs abordables dotés de 8 GB de mémoire.

Même si le système d’exploitation devient plus économe, des applications standard aussi gourmandes en ressources peuvent annuler tous ces gains. Si l’utilisateur n’a pas besoin de cette application météo, il est recommandé de la désactiver dans les paramètres de Windows 11 ou de limiter son fonctionnement en arrière-plan. Elle ne consommera alors pas de RAM tant que l’utilisateur ne l’aura pas ouverte.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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